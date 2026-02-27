[Infographic] Số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại các tỉnh, thành phố

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3-2026

2026-02-28 06:56:00 Từ tháng 3-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các quy định liên quan đến bất động sản; quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; văn phòng đại diện tổ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu...

2026-02-27 17:20:00 baophutho.vn Chiều 27/2, Đoàn công tác Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh...

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

2026-02-27 16:52:00 baophutho.vn Chiều 27/2, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các đề án phát triển kinh tế

2026-02-27 14:01:00 baophutho.vn Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp,...

HĐND xã Nguyệt Đức tổ chức Kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

2026-02-27 13:14:00 baophutho.vn Ngày 27/2, HĐND xã Nguyệt Đức đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của HĐND từ đầu...

Kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Mường Động, Nật Sơn, Kim Bôi, Dũng Tiến

2026-02-27 12:39:00 baophutho.vn Ngày 27/2, Đoàn công tác số 11, Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử...