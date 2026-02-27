Chính trị
[Infographic] Số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại các tỉnh, thành phố

Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, ngày 15/12/2025, của Hội đồng Bầu cử quốc gia, về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

