Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các đề án phát triển kinh tế

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào các đề án phát triển kinh tế trọng điểm giai đoạn 2026-2030 và nhiều nội dung quan trọng về quản lý ngân sách, tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến: Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; báo cáo Đề cương Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trương ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; chủ trương điều chuyển tài sản công từ Văn phòng Tỉnh ủy sang Sở Nông nghiệp và Môi trường; chủ trương bổ sung kinh phí thực hiện xây dựng Đề án “Phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030”...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Các đề án phát triển kinh tế, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và phát triển kinh tế tập thể phải dựa trên quan điểm phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành phải cụ thể hóa đề án bằng những con số định lượng, xác định rõ nguồn lực và trách nhiệm của từng đơn vị gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung liên quan đến công tác tổ chức.

Đối với các tờ trình về kinh phí và quản lý tài sản công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc phân cấp, phân quyền và tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; việc bổ sung dự toán kinh phí phải đúng quy định. Đồng chí cũng chỉ đạo lực lượng Công an, ngành Thuế và các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ cương, đảm bảo nguồn thu ngân sách. Các nội dung liên quan đến chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải được triển khai quyết liệt, đúng lộ trình, đảm bảo ngày hội của toàn dân diễn ra thành công tốt đẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ; thành lập các Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 148 xã, phường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cho ý kiến chủ trương, định hướng triển khai xây dựng cầu sông Lô mới.

Đinh Vũ