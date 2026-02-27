Chiêu trò chọc gậy bánh xe

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Đây không chỉ là dịp để Nhân dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ mà còn là cơ sở để xây dựng bộ máy Nhà nước các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, trước thềm bầu cử, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá với những “chiêu trò” cũ kỹ nhưng nguy hiểm, nhằm “chọc gậy bánh xe”, gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân. Nhận diện rõ bản chất, mục đích của các luận điệu sai trái và kiên quyết phản bác là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, truy nã và bị tuyên phạt 17 năm tù vào ngày 31/12/2025 với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự, đang lẩn trốn sự trừng trị của pháp luật tại hải ngoại nhưng thời gian gần đây đối tượng Lê Trung Khoa vẫn liên tiếp đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá Việt Nam, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với não trạng ảo tưởng, điên cuồng trong thù hận mù quáng, thông tin y đưa ra vẫn chỉ quanh quẩn với việc xuyên tạc, bôi xấu, cáo buộc vô căn cứ chế độ không công bằng, dân chủ, kêu gọi đa nguyên, đa đảng... Đáng tiếc, những luận điệu ấu trĩ đến bệnh hoạn này vẫn được không ít các tổ chức khủng bố, bè lũ chống phá ở hải ngoại và những kẻ mạo danh đấu tranh dân chủ cổ xúy, hùa theo.

Luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Một trong những luận điệu được bè lũ khủng bố, phản động lặp đi lặp lại cho rằng bầu cử ở Việt Nam “chỉ mang tính hình thức”, “thiếu cạnh tranh”, “đã được sắp đặt từ trước”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn, cố tình phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ ta. Theo quy định của Quốc hội Việt Nam và pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ qua nhiều vòng, có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các tầng lớp Nhân dân.

Ứng cử viên có thể do cơ quan, tổ chức giới thiệu hoặc tự ứng cử; mọi công dân đủ điều kiện theo luật định đều có quyền tham gia. Thực tiễn qua các nhiệm kỳ cho thấy, cơ cấu đại biểu ngày càng đa dạng, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa đại biểu chuyên trách và kiêm nhiệm; giữa trung ương và địa phương; giữa các ngành, lĩnh vực; giữa nam và nữ; giữa các dân tộc, tôn giáo. Không ít đại biểu là người ngoài Đảng, trí thức, doanh nhân, người dân tộc thiểu số... trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Điều đó khẳng định quyền làm chủ thực chất của Nhân dân, chứ không phải là “bầu cho có” như các luận điệu xuyên tạc.

Trên một số trang mạng xã hội phản động, các đối tượng kêu gọi “tẩy chay bầu cử”, “không đi bỏ phiếu để thể hiện quan điểm”. Đây là chiêu trò quen thuộc nhằm hạ thấp tỷ lệ cử tri tham gia, từ đó bóp méo, suy diễn về tính chính danh của bộ máy nhà nước. Thực tiễn đã khẳng định, quyền bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Việc tham gia bỏ phiếu không chỉ là thực hiện quyền chính trị cơ bản, mà còn là hành động thể hiện trách nhiệm đối với tương lai đất nước, với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, dù trong muôn vàn khó khăn, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 vẫn được tổ chức thành công, đặt nền móng cho chế độ dân chủ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Tổng tuyển cử là dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác việc nước”. Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy trong các kỳ bầu cử sau này. Kêu gọi tẩy chay bầu cử thực chất là phủ nhận thành quả cách mạng, đi ngược lại lợi ích của Nhân dân. Những lời lẽ kích động đó không xuất phát từ thiện chí xây dựng, mà nhằm gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tổ chức khủng bố, phản động, cơ hội chính trị cũng lợi dụng việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác để cắt ghép thông tin, tung tin đồn thất thiệt về nhân sự ứng cử. Chúng cố tình khai thác những vụ việc cá biệt, những sai phạm đã được xử lý để quy chụp, đánh đồng, cho rằng “cả hệ thống đều suy thoái”. Đây là thủ đoạn “vơ đũa cả nắm”, đánh tráo khái niệm.

Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh mọi cán bộ vi phạm, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Chính việc xử lý công khai, minh bạch ấy lại là minh chứng cho quyết tâm làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Công tác nhân sự phục vụ bầu cử được tiến hành thận trọng, nhiều bước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú chính là một kênh giám sát dân chủ, giúp sàng lọc, lựa chọn những người thật sự xứng đáng. Những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng lan truyền trên không gian mạng cần được nhìn nhận tỉnh táo, không để bị dẫn dắt bởi động cơ xấu.

Một luận điệu khác được chúng lải nhải trong suốt những năm qua, nhất là vào các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là đòi “đa nguyên, đa đảng”, cho rằng chỉ như vậy mới có dân chủ thực sự. Đây là sự áp đặt mô hình chính trị của nước khác vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Thực tiễn thế giới cho thấy, không có một mô hình dân chủ chung cho mọi quốc gia. Mỗi nước có lịch sử, truyền thống, điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, từ đó lựa chọn con đường phát triển phù hợp. Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, được lịch sử và Nhân dân lựa chọn. Dân chủ ở nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa - nơi quyền lực thuộc về Nhân dân, được thực hiện thông qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp chính là thiết chế quan trọng để Nhân dân thực hiện quyền lực ấy thông qua những đại biểu do mình bầu ra. Rõ ràng việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động đa đảng đối lập trong bối cảnh hiện nay không nhằm mục tiêu xây dựng, mà nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo kẽ hở để các thế lực bên ngoài can thiệp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Những kết quả đó là nền tảng vững chắc để Nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước...”.

Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu có đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất chính là cách thiết thực để mỗi công dân góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu độc trên không gian mạng; chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, bình luận, tiếp tay cho các nội dung xuyên tạc.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch về công tác chuẩn bị bầu cử; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bảo vệ cuộc bầu cử không chỉ là bảo vệ một sự kiện chính trị mà là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân.

Với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn, góp phần làm nên thành công của ngày hội lớn toàn dân, qua đó tiếp tục khẳng định sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Và như thế, những kẻ phản động, chống phá, “chọc gậy bánh xe” sẽ không còn đất sống.

Cẩm Ninh