Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 27/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ vai trò Phó trưởng Ban Thường trực và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành của tỉnh. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tăng trưởng kinh tế; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ: Cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dụng Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đôn đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Tổng hợp báo cáo tinh hình tổ chức triển khai thực hiện. Kịp thời để xuất, kiến nghị với Trung ương trong giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền của địa phương.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 19/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; đồng thời tổ chức triển khai Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; tổng hợp tình hình, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng thời, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: việc thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ là kiện toàn tổ chức bộ máy, mà là sự khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ tỉnh trong việc tạo đột phá phát triển.

Việc này thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế; đồng thời xác định tăng trưởng nhanh, bền vững không chỉ là yêu cầu kinh tế thuần túy mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong suốt nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I sau hợp nhất; vì vậy, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” là nhiệm vụ trọng tâm, bắt buộc phải đạt được. Đây không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng GDP, mà là yêu cầu tự thân để tái cơ cấu mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; hình thành các cực tăng trưởng mới; tạo đột phá về môi trường đầu tư, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng, liên xã, theo tuyến và theo chuỗi giá trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chủ trì xây dựng Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số với lộ trình cụ thể, bảo đảm tính khoa học; xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng năm, từng nhóm ngành. Ban Chỉ đạo phải thực sự là “trung tâm điều phối chiến lược” của toàn hệ thống; không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn nhưng giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo và kiểm soát tiến độ thực hiện mục tiêu.

Trọng tâm là xác định đúng trục tăng trưởng, các động lực chủ yếu, ngành, lĩnh vực mũi nhọn và địa bàn trọng điểm; thiết lập cơ chế điều hành dựa trên kết quả và hệ thống chỉ tiêu giám sát định lượng để kịp thời nhận diện, xử lý các điểm nghẽn. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm đầu ra”, bảo đảm thông suốt từ chủ trương đến tổ chức thực hiện.

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với các sở, ngành và từng thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực để bám sát mục tiêu chung; mạnh dạn đề xuất cơ chế đặc thù, giải pháp đột phá; kịp thời kiến nghị sửa đổi các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Kết quả tăng trưởng thực tế sẽ là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; sự phối hợp phải bảo đảm tính liên kết vùng, liên xã và theo chuỗi giá trị nhằm mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ làm việc định kỳ; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập trung, thống nhất, đồng thời phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số sẽ sớm trở thành hiện thực, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2045, Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của quốc gia.

Đinh Vũ