Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 26/2, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc để công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, đại diện bộ phận tham mưu giúp việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đoàn đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát 2 nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thời gian giám sát dự kiến trong tháng 3 và tháng 4/2026.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 công bố Kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra 3 nội dung: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 cũng đã trao đổi về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, nhất là các mốc thời gian hoàn thiện báo cáo, tài liệu phục vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang báo cáo nhanh các nội dung theo Quyết định số 15-QĐNS/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị; thống nhất về nội dung, kế hoạch mà Đoàn đã công bố. Đồng chí mong rằng, các thành viên trong đoàn quan tâm giúp đỡ để tỉnh hoàn thành các nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh và người phụ trách đối với từng nội dung công việc; yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát để đạt kết quả cao nhất.

