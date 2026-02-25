Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết Trường Đại học Hùng Vương

Chiều 25/2, nhân dịp đầu Xuân năm mới, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương.

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu động viên, chúc Tết cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hùng Vương.

Trong không khí đầm ấm của những ngày đầu Xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng và đánh giá cao bề dày truyền thống cùng những bước phát triển vững chắc của Trường Đại học Hùng Vương thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, Nhà trường là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu đóng vai trò nòng cốt, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh trong giai đoạn sắp tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sự kiện hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn mà còn kiến tạo cho tỉnh một vị thế chiến lược mang tính đột phá.

Đây là tâm điểm liên kết vùng, kết nối Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời, tỉnh đang nắm giữ lợi thế hội nhập quốc tế to lớn thông qua hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, tuyến cao tốc và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lào Cai kết nối với Trung Quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác thăm mô hình, định hướng phát triển không gian, cơ sở vật chất của Trường Đại học Hùng Vương.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đã mở ra những định hướng phát triển mới. Những quyết sách này đòi hỏi tinh thần hành động quyết liệt và yêu cầu rất cao đối với tiến trình phát triển của cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác thăm thư viện nhà trường.

Nhận định Trường Đại học Hùng Vương vừa là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa là đơn vị nghiên cứu khoa học trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Nhà trường cần đồng lòng, quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Qua đó, đóng góp thiết thực vào khát vọng chung của cả nước: Đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và vươn mình thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng sách cho thư viện nhà trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Nhà trường xây dựng tầm nhìn chiến lược: Bám sát các nghị quyết, định hướng của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để đổi mới tư duy, xây dựng tầm nhìn mới; đồng thời, căn cứ thực tiễn để nghiên cứu, hoạch định chiến lược phát triển trong tình hình mới; vươn tầm ảnh hưởng từ khuôn khổ nội tỉnh ra khu vực và quốc tế.

Tiếp tục tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện; đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa trong môi trường đào tạo sư phạm. Đẩy mạnh nghiên cứu gắn với thực tiễn: Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, biến các kết quả nghiên cứu thành những bản tham mưu chiến lược phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chia sẻ, đóng góp ý kiến để nhà trường đáp ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Trong đó, quan tâm đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho tỉnh; quan tâm công tác phát triển Đảng, nhất là công tác phát triển đảng trong sinh viên; chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên để đáp ứng được công tác đổi mới toàn diện trong giáo dục và đào tạo; đồng thời tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần đề án của tỉnh đảm bảo khoa học, hợp lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp “đặt hàng” Trường Đại học Hùng Vương tổ chức các nhóm nghiên cứu và thực hiện các đề tài khoa học để tham mưu chính sách cho tỉnh; kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu, trọng tâm là thu hút, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ tri thức người Việt Nam ở nước ngoài và những người con quê hương Phú Thọ đang công tác ở mọi miền Tổ quốc cũng như trên thế giới, nhằm tạo ra một nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương cùng các thầy, cô giáo, các em sinh viên nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình.

Nhân dịp này Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã tặng cho thư viện nhà trường 6 cuốn sách với mong muốn những cuốn sách này sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng để cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, từ đó trang bị hành trang vững chắc cho sinh viên, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Giám hiệu nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu, trưởng các khoa, phòng nhà trường.

Trường Đại học Hùng Vương có 446 cán bộ, giảng viên. Đảng bộ nhà trường có 390 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ. Hiện nay, nhà trường có trên 20.000 sinh viên, học viên theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; trong đó hệ đại học chính quy trên 6.000 sinh viên và đào tạo thạc sĩ 500 học viên.

Từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã mở mới 6 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 ngành đào tạo trình độ đại học, nâng tổng số ngành nhà trường hiện đang đào tạo là 32 ngành. Thông qua công tác kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thực hiện công tác thực tập, rèn nghề và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Gần 100% sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế luôn được nhà trường chú trọng triển khai. Nhà trường duy trì, mở rộng thỏa thuận hợp tác với hơn 30 cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc, Đài Loan, Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản... để triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên.

Trong bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam năm 2026 (VNUR-2026), Trường Đại học Hùng Vương đã xuất sắc xếp hạng thứ 89 toàn quốc và đứng thứ 5 trong các trường Đại học trực thuộc cấp tỉnh.

