Nghị quyết 79 và cơ hội vươn mình của Phú Thọ

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước mới được ban hành vừa là một mốc tư duy mới, vừa là lệnh xuất phát hành động cho cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả của thành phần kinh tế đặc thù này.

Tinh thần của nghị quyết được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai ngày 25/2/2026, là giữ vững vị trí chủ đạo nhưng đồng thời phải “tiên phong, kiến tạo, đổi mới” để kinh tế nhà nước thực sự trở thành lực kéo cho tăng trưởng chất lượng cao.

Vinafone Phú Thọ là doanh nghiệp nhà nước có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết 79 đặt ra những yêu cầu chiến lược là củng cố vai trò trụ cột của khối nhà nước trong các ngành, lĩnh vực then chốt; nâng cao năng lực quản trị, minh bạch và hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tạo cơ chế để khu vực nhà nước kết nối, lan tỏa lợi thế đến khu vực tư nhân và thu hút đầu tư quốc tế.

Đây là chủ trương chuyển đổi tư duy từ “bảo hộ” sang “quản trị theo thị trường”, từ can thiệp hành chính hàng loạt sang trách nhiệm, hiệu quả và cạnh tranh công bằng. Quan điểm này vừa mang tính nguyên tắc, vừa rất thực dụng: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ những doanh nghiệp nhà nước có năng lực quản trị tốt, tầm vóc quy mô và nguồn lực mạnh mới đủ sức dẫn dắt những chuỗi giá trị lớn, giữ vị trí then chốt về an ninh kinh tế và bảo đảm các cân đối vĩ mô.

Đối với địa phương, đặc biệt là Phú Thọ, Nghị quyết 79 không phải là lời kêu gọi chung chung mà là tín hiệu chiến lược cần được chuyển thành chương trình hành động cụ thể, gắn với lợi thế và nhu cầu phát triển của tỉnh.

Bức tranh kinh tế - xã hội của Phú Thọ năm 2025 đã cho thấy tiềm năng bứt phá: GRDP ước tăng 10,52% so với năm trước, thuộc nhóm tăng trưởng cao của cả nước; quy mô kinh tế và năng lực huy động vốn được cải thiện rõ rệt. Con số gần 42.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó 4.500 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025, cùng lượng vốn FDI đổ vào tỉnh đạt con số hàng trăm triệu đến hơn một tỷ USD, là minh chứng cho môi trường đầu tư đang chuyển biến tích cực, tạo nền tảng để khối nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng phát triển.

Tuy nhiên, để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng cho Phú Thọ, cần nhìn thẳng vào thực tế đóng góp và những hạn chế còn tồn tại của khối có vốn nhà nước tại địa phương. Ở nhiều địa phương, các thành phần nhà nước vẫn giữ vai trò là chủ đầu tư lớn cho hạ tầng công cộng, đơn vị cung cấp dịch vụ công và là nguồn lực quan trọng trong đầu tư công.

Tại Phú Thọ, các nguồn lực nhà nước đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và duy trì đà tăng trưởng trong năm qua. Kết quả thể hiện rõ qua thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 57 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu và hiệu quả hoạt động của một số đơn vị chưa được công khai đầy đủ, đặt ra yêu cầu khi xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết 79, tỉnh cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có vốn nhà nước, đơn vị sự nghiệp công và các quỹ tài chính, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp, khả thi.

Từ góc nhìn tổng thể, Phú Thọ cần tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm để tận dụng tối đa những cơ hội mà Nghị quyết 79 mang lại. Trước hết là nâng cao năng lực quản trị nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước, thông qua cổ phần hóa, minh bạch tài chính, chuyên nghiệp hóa bộ máy quản trị và tăng cường kết nối chuỗi giá trị. Đây không chỉ là điều kiện để doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững, mà còn tạo động lực, “đầu kéo” giúp doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.

Thứ hai, nhà nước địa phương cần dùng lợi thế nguồn lực để làm “đòn bẩy” cho những đầu tư hạ tầng chiến lược như logistics, năng lượng sạch, khu công nghiệp công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng. Những công trình do nhà nước chủ trì nếu được quản trị theo chuẩn mực thị trường sẽ giảm chi phí giao thương, tăng sức hấp dẫn cho đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ ba, phải bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, pháp lý rõ ràng cho tất cả các thành phần kinh tế, tránh tình trạng ưu ái mang tính hành chính khiến nguồn lực bị lãng phí. Những việc này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 79 khi nó khuyến khích bình đẳng trước pháp luật và nâng cao vai trò kiến tạo của nhà nước.

Phú Thọ đã và đang có các dấu hiệu tích cực để triển khai những bước đi này. Năm 2025, tỉnh ghi nhận mức thu hút FDI ấn tượng, tăng mạnh số doanh nghiệp thành lập mới và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu Nghị quyết đưa doanh nghiệp nhà nước có tầm vóc khu vực và quốc tế vào chuỗi giá trị lớn hơn.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, Phú Thọ cần có chiến lược cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước như doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp năng lượng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và doanh nghiệp công nghiệp chủ lực. Chiến lược đó phải kèm theo lộ trình tài chính, cơ chế kiểm soát rủi ro, cơ chế minh bạch hóa và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả rõ ràng.

Nghị quyết 79 không đơn thuần là mệnh lệnh hành chính từ Trung ương, mà là hành lang pháp lý tạo điều kiện để địa phương chủ động lựa chọn công cụ, lộ trình và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nắm bắt cơ hội này, Phú Thọ cần đổi mới mạnh mẽ từ tư duy quản trị đến tổ chức thực hiện; từ việc xây dựng doanh nghiệp nhà nước thực sự đi đầu, làm gương, đến khai thác hiệu quả nguồn lực nhà nước để kích hoạt khu vực kinh tế tư nhân, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Có thể khẳng định, Nghị quyết 79 vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức đòi hỏi quyết tâm chính trị, năng lực quản trị và sự liêm chính trong thực thi. Với nền tảng tăng trưởng tích cực và bức tranh đầu tư ngày càng khởi sắc, Phú Thọ có đủ điều kiện để biến lợi thế thành động lực phát triển bền vững, qua đó không chỉ tạo bước chuyển cho địa phương mà còn góp phần nâng tầm kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

