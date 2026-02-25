Nghiêm túc vào việc ngay sau Tết

Khẩn trương, nghiêm túc là không khí tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những ngày làm việc đầu năm mới. Không chỉ thể hiện ở giờ giấc, kỷ luật công vụ, tinh thần vào việc sớm còn được người dân cảm nhận rõ qua việc hồ sơ được tiếp nhận ngay, quy trình vận hành thông suốt, không để xuất hiện “độ trễ” sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Có mặt tại Trung tâm hành chính công tỉnh trong buổi sáng làm việc đầu tiên sau Tết, chị Tạ Thị Đức, trú tại xã Thọ Văn mang theo đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tại quầy tiếp nhận của Sở Y tế. Không khí làm việc diễn ra như giờ hành chính quen thuộc: Cán bộ có mặt đúng giờ, hệ thống máy móc sẵn sàng, hồ sơ được tiếp nhận ngay khi người dân đến.

Công dân kê khai hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, quầy tiếp nhận của Sở Y tế.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, cán bộ chuyên môn hướng dẫn chị Đức bổ sung, hoàn thiện một số thông tin theo đúng quy trình, đồng thời thông báo rõ thời gian xử lý và trả kết quả. Việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra nhanh, gọn, đúng danh mục đã công khai.

Chia sẻ sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, chị Tạ Thị Đức cho biết: “Trước khi đi, tôi băn khoăn liệu đầu năm công việc có chậm không, nhưng đến nơi thì được cán bộ tiếp nhận hồ sơ ngay và hướng dẫn rõ ràng từng bước nên rất yên tâm.”

Cán bộ Sở Xây dựng hướng dẫn công dân làm các thủ tục kê khai hồ sơ trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết.

Từ một hồ sơ cụ thể tại cửa tiếp nhận Sở Y tế, có thể thấy tinh thần làm việc nghiêm túc đã được thể hiện ngay từ những giao dịch đầu tiên sau Tết. Không để công việc dồn ứ, không “lấy đà” sau kỳ nghỉ dài là điều người dân cảm nhận rõ khi trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công trong những ngày này.

Các quầy tiếp nhận hồ sơ mở cửa đúng giờ; cán bộ được bố trí đầy đủ tại những lĩnh vực có nhu cầu giao dịch cao ngay đầu năm như y tế, tư pháp, đất đai. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn, tiếp nhận kịp thời, không xảy ra tình trạng chờ đợi kéo dài, không khí làm việc tập trung, nền nếp. Chính vì vậy, công tác rà soát hồ sơ, kiểm tra quy trình được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các khâu tiếp nhận và xử lý được vận hành thông suốt ngay sau kỳ nghỉ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: Trước và sau Tết, yêu cầu về kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm trong phục vụ người dân đã được quán triệt tới từng bộ phận chuyên môn. Mục tiêu xuyên suốt là không để công việc bị dồn ứ, không tạo ra khoảng trống trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những hồ sơ liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kế hoạch công việc của người dân.

Cán bộ, nhân viên Sở Nội vụ tích cực vào việc ngay ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Long, dù số lượng hồ sơ trong những ngày đầu năm chưa nhiều như giai đoạn cao điểm, song tinh thần làm việc đã được xác định rõ: Người dân đến là có cán bộ tiếp, giải quyết ngay, có hồ sơ là xử lý theo quy trình, không chờ sang ngày khác. Đây cũng là cách để bộ máy hành chính giữ nhịp ổn định ngay từ đầu năm.

Không khí vào việc sớm còn thể hiện rõ tại các cơ quan chuyên môn, trong đó Sở Nội vụ là một trong những đơn vị bước vào guồng công việc với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Ngay sau gặp mặt đầu xuân, cán bộ, công chức khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là công tác tham mưu tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, nhiều nội dung phải hoàn thành đồng bộ, liên thông từ tỉnh đến cơ sở. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các phòng chuyên môn đã chủ động rà soát toàn bộ hệ thống văn bản, tham mưu ban hành kịp thời các hướng dẫn triển khai theo quy định. Nhiều cán bộ làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết để bảo đảm tiến độ, không để bất kỳ khâu nào bị chậm so với kế hoạch chung.

Trên cơ sở đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Sở Nội vụ tiếp tục bám sát tiến độ chung, theo dõi và đôn đốc các địa phương triển khai đầy đủ những phần việc then chốt của công tác bầu cử. Trọng tâm là việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tiểu sử tóm tắt tại các khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị, bàn giao tài liệu, phiếu bầu cử theo đúng quy trình; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các ban bầu cử, tổ bầu cử ở cơ sở.

Cùng với đó, sở tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, trực tiếp nắm tình hình triển khai tại địa bàn, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh. Qua đó, bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện thống nhất, đúng tiến độ và đúng quy định.

Ở các xã, phường, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào việc ngay từ những ngày đầu năm. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng loạt; phong trào thi đua lao động, sản xuất được phát động sớm, tạo khí thế tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhiều địa phương tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên công sở, trường học, các tuyến đường và khu dân cư. Song song với đó là những phần việc phục vụ sản xuất được triển khai kịp thời như vệ sinh đồng ruộng, phát dọn kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy, bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho vụ mới.

Không khí làm việc nghiêm túc ngay từ đầu xuân không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở từng cấp, ngành mà còn cho thấy sự chủ động giữ nhịp của cả hệ thống. Đó là nền tảng quan trọng để các cơ quan, đơn vị triển khai công việc thông suốt, hiệu quả, tạo đà để toàn tỉnh bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, kỷ cương và rõ mục tiêu ngay từ những ngày đầu năm.

Hương Giang