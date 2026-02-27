Yên Kỳ tạo dựng nguồn lực cho phát triển bền vững

Trong chiến lược phát triển đất nước, giáo dục - đào tạo và học tập suốt đời được xác định là nền tảng then chốt để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, xã hội học tập tại xã Yên Kỳ luôn được chú trọng, lan tỏa sâu rộng, từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Địa bàn rộng, dân số đông, trình độ phát triển không đồng đều, ngay khi thành lập xã mới, việc xây dựng xã hội học tập đã được lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền xã Yên Kỳ xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính trước mắt, vừa lâu dài. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền xã Yên Kỳ đã sớm xác định: Muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ phát triển con người; trong đó, học tập suốt đời là chìa khóa để mỗi người dân thích ứng với yêu cầu mới của xã hội, của thị trường lao động và tiến trình chuyển đổi số.

Có bề dày truyền thống anh hùng cách mạng, hiếu học nức tiếng trong vùng, công tác khuyến học, khuyến tài tại Yên Kỳ không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho học sinh, sinh viên, mà ngày càng hướng mạnh vào mục tiêu xây dựng công dân học tập - những người có ý thức tự học, học thường xuyên, học suốt đời, biết vận dụng tri thức vào lao động, sản xuất và đời sống.

Hội Khuyến học xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, kế hoạch cụ thể; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung xây dựng công dân học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập. Qua đó, nhận thức của Nhân dân từng bước được nâng lên, chuyển từ “học để có bằng cấp” sang “học để làm người, để làm việc, để thích ứng và phát triển”. Phong trào học tập không chỉ diễn ra trong nhà trường, mà lan tỏa mạnh mẽ trong từng gia đình, dòng họ, khu dân cư; từ cán bộ, đảng viên đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân các lứa tuổi.

Giờ Tin học của lớp 8A, Trường THCS Hương Xạ.

Đồng chí Phùng Tuấn Hưng - Chủ tịch UBND xã Yên Kỳ khẳng định: Điểm nhấn quan trọng trong xây dựng xã hội học tập ở Yên Kỳ là việc triển khai đồng bộ các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đây được coi là những “tế bào” nền tảng hình thành xã hội học tập bền vững từ cơ sở. Hơn 95% gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”; 100% dòng họ, cộng đồng, đơn vị đăng ký các danh hiệu học tập. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu được thực hiện nghiêm túc, công khai, gắn với bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tạo sự đồng bộ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều gia đình, dòng họ đã coi việc học là giá trị cốt lõi, nền nếp truyền đời; quan tâm giáo dục con cháu về tri thức, đạo đức, lối sống, tinh thần vượt khó vươn lên. Từ đó, phong trào học tập không chỉ mang ý nghĩa tri thức, mà còn góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh...

Xác định xây dựng công dân học tập là trọng tâm, Hội Khuyến học xã Yên Kỳ đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Trung tâm Học tập cộng đồng. Các lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng sống; tư vấn hướng nghiệp, xuất khẩu lao động... được tổ chức thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. Qua đó, người dân không chỉ học để biết, mà học để làm, để nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều nông dân, lao động nông thôn đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế địa phương.

Song song với xây dựng các mô hình học tập, Yên Kỳ cũng chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Năm 2025, quỹ khuyến học toàn xã vận động đạt trên 148 triệu đồng, từ sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân trong và ngoài địa phương. Trong ngày gặp mặt các thế hệ con em quê hương và triển khai chương trình khuyến học, khuyến tài năm 2026, Quỹ Khuyến học Yên Kỳ đã nhận được nguồn ủng hộ hơn 300 triệu đồng. Nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích, tập trung khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên; động viên đội ngũ giáo viên và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học.

Thực tiễn cho thấy, xây dựng công dân học tập, xã hội học tập đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững ở Yên Kỳ. Khi mỗi người dân có ý thức học tập suốt đời, biết tiếp cận tri thức mới, kỹ năng mới, sẽ hình thành nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Đến nay, 9/10 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; phong trào “dạy tốt – học tốt” được duy trì bền bỉ. Năm vừa qua, đội tuyển học sinh giỏi của xã có 24 em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì có 19 em đạt giải trong đó có 4 giải Nhì, 7 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Những kết quả này thể rõ nét từ sự quan tâm đúng mức đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Yên Kỳ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động khuyến học; lấy xây dựng công dân học tập làm trung tâm; lấy gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập làm nền tảng; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục...

Tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền cộng hưởng cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân đã và đang là nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, xã hội học tập ở Yên Kỳ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng, thiết thực góp phần xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Cẩm Ninh