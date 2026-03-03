Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ và 4 bộ, cơ quan

Chiều 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ gồm các quyết định điều động, bổ nhiệm: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tỉnh, thành phố liên quan.

Hội nghị đã nghe công bố, sau đó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định số 37-QĐNS/TW ngày 27/02/2026 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 về việc điều động đồng chí Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng; thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí.

Theo Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản; trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Điểm lại quá trình công tác và các thành tích nổi bật của các đồng chí mới được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực của các đồng chí trên các cương vị công tác; khẳng định, dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.

Chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn của các đồng chí và Chính phủ, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Phân tích tình hình thế giới và khu vực, cũng như nhiệm vụ phát triển đất nước hiện nay và thời gian tới, nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách bộc lộ, phát sinh, đặt ra nhiều thách thức mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm những cương vị lãnh đạo mới sẽ quyết tâm lãnh đạo ngành, cơ quan, đơn vị mình tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, đặc biệt là 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2025; theo tinh thần “vừa phải giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt để tạo đà tăng trưởng, vừa thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển”.

Các đồng chí mới được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm phải tăng cường đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp ngay với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm.

Các đồng chí phải tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự bản lĩnh, vững vàng về chính trị, tinh thông về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, hiệu quả trong công tác; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng, đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ; chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Nhấn mạnh, yêu cầu, mong đợi của Đảng, Nhà nước là rất cao, trước kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp là rất lớn, sứ mệnh, trọng trách, nhiệm vụ đặt ra đối với các đồng chí là rất nặng nề, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí phải luôn phát huy tinh thần “đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa! đã cố gắng rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa! đã có quyết tâm chính trị cao rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa! đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi nhưng tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa! đã hành động quyết liệt rồi nhưng phải tiếp tục hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa!”, “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được”; đột phá trong tư duy, tầm nhìn và hành động; tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi mặt công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm thực chất, làm đến cùng, làm hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính đảng cao như Đảng ủy Chính phủ; tính tham mưu tổng hợp cao như Văn phòng Chính phủ; tính chất đột phá như trong các ngành Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các đồng chí được bổ nhiệm.

Mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập thể lãnh đạo các bộ, cơ quan sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các đồng chí được bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí làm việc và đóng góp vào hoạt động chung của các bộ, cơ quan và của Chính phủ.

Thủ tướng tin tưởng, trên cương vị mới các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, khí phách, cùng tập thể Lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, vững chắc tay chèo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời chúc mừng, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ vừa được Trung ương điều động, phân công, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu tại sự kiện, tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao trọng trách mới.

Đồng chí Đặng Xuân Phong cho rằng, đây là vinh dự lớn, song cũng hết sức nặng nề vì đây là nhiệm vụ mới, môi trường mới, yêu cầu rất cao, đòi hỏi các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, hỏi hỏi để thích ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu công việc.

Khẳng định nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Xuân Phong cho biết, trên cương vị mới được giao, các đồng chí sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẽ luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ; tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; tận tâm, tận lực, chủ động, quyết liệt trong công việc để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đáp lại sự mong đợi, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

