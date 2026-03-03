Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Sáng 3/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung trong lĩnh vực xây dựng, sử dụng tài sản công và sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận các nội dung hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài chính đã báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư bãi chứa cát và vật liệu xây dựng tại xã Lâm Thao của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Gia. Dự án “Bãi chứa cát và vật liệu xây dựng” ở khu 8, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (nay là xã Lâm Thao) đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2017. Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh dự án thành “Bến, bãi bốc xếp hàng hóa và kinh doanh vật liệu xây dựng” và đầu tư thêm bến thủy nội địa.

Qua thẩm định điều chỉnh dự án cho thấy mục tiêu của dự án “sau điều chỉnh” phù hợp với định hướng phát triển thuộc phương án phát triển ngành dịch vụ tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với quy hoạch chung xây dựng được duyệt và đã có trong quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết quả thẩm định của Sở Tài chính đối với dự án đầu tư bãi chứa cát và vật liệu xây dựng tại xã Lâm Thao. Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh trước khi ký trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh theo quy chế làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Hòa Phong.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Hòa Phong.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho ý kiến phương án vận hành, quản lý, sử dụng trụ sở của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tại phường Vĩnh Phúc.

Tiếp đó, Sở Xây dựng báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Hòa Phong thuộc địa bàn phường Việt Trì. Theo đó, khu đất chung cư Hòa Phong cũ tại phường Việt Trì có 6 khối tòa nhà chung cư 5 tầng, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng và 33 kiot là tài sản của nhà nước do UBND tỉnh đại diện sở hữu, Sở Xây dựng là cơ quan quản lý tài sản. Hiện nay, các khối nhà chung cư đã hư hỏng, xuống cấp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Hòa Phong.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Hòa Phong.

Sau khi nghe Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan thảo luận, đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định việc đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Hòa Phong là cần thiết, cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và phù hợp với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, làm rõ pháp lý việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty xong trước 1/4/2026. Trên cơ sở rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất rõ trình tự, thủ tục để đăng tải danh mục dự án, thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu chung cư cũ Hòa Phong.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc khai thác, sử dụng hiệu quả các trụ sở của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ báo cáo phương án vận hành, quản lý, sử dụng trụ sở của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tại phường Vĩnh Phúc.

Liên quan đến phương án vận hành, quản lý, sử dụng trụ sở của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tại phường Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao Báo và Phát thanh, truyền hình đã xây dựng phương án vận hành, quản lý, sử dụng trụ sở của đơn vị và nhấn mạnh: Việc xây dựng phương án sử dụng trụ sở mới tại phường Vĩnh Phúc là cần thiết, cấp bách, nhằm sớm đưa công trình đã đầu tư vào khai thác, tránh lãng phí tài sản công, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động báo chí sau sáp nhập.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ bổ sung, làm rõ việc sử dụng các trụ sở hiện có theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án quản lý, sử dụng tài sản công, cơ chế cho thuê, quản lý nguồn thu và chi phí vận hành; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc sử dụng, khai thác trụ sở phải tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành, phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe và cho ý kiến đối với Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh và sắp xếp đầu mối bên trong Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đinh Vũ