Tập huấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 2/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh đến 148 xã, phường trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; thư ký các Ban bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Tại điểm cầu cấp xã có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban bầu cử cấp xã và một số cơ quan, đơn vị liên quan; thư ký Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thành viên Tổ bầu cử...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác bầu cử. Hướng dẫn tuyên truyền trực quan, trang trí tại địa điểm bỏ phiếu; hướng dẫn kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình triển khai công tác bầu cử, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp và xử lý các tình huống phát sinh về an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Đồng thời, tập trung hướng dẫn, làm rõ công tác phối hợp giữa Công an cấp xã và UBND cấp xã trong việc rà soát, bổ sung, cập nhật danh sách cử tri khi có sự biến động, đảm bảo chặt chẽ, chính xác và đúng quy định; quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác và một số hướng dẫn chung về nghiệp vụ công tác bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tuyên truyền trực quan và trang trí tại địa điểm bỏ phiếu.

Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị (Công an tỉnh) hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình triển khai công tác bầu cử.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, góp phần thống nhất nhận thức và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng PC06 (Công an tỉnh) hướng dẫn Công an cấp xã phối hợp với UBND xã trong việc rà soát, bổ sung, cập nhật danh sách cử tri và quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác.

Thông qua hội nghị nhằm trao đổi, thống nhất về nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, quy trình, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng thời, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, đảm bảo mọi khâu của cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, chặt chẽ, an toàn, dân chủ và công khai.

Lê Hoàng