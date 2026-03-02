Khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 55 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phiên họp cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ làm công tác nhân sự trong gần 1 tuần. Sau đó sẽ nghỉ giữa 2 đợt. Đợt 2 của phiên họp kéo dài 1 tuần để thông qua các luật, nghị quyết.

Lưu ý khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những chính sách còn có các phương án lựa chọn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Quan điểm chung được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là làm đến đâu chắc đến đó, chất lượng là yếu tố quyết định. “Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, thủ tục, chất lượng thông qua, không ép thông qua 9 luật hay 10 luật”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với nhóm luật thuộc lĩnh vực tư pháp, quyền công dân như Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Vì vậy quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát, hạn chế tối đa phát sinh thủ tục không cần thiết.

Với Luật Thủ đô (sửa đổi), phải tạo được cơ chế đặc thù rõ ràng, thực chất, không dàn trải; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực; chính sách đưa ra phải khả thi, triển khai được ngay, tránh quy định chung chung.

Với Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh phải bảo đảm tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp; không để tạo tâm lý lo lắng trong xã hội.

Với Luật Thi đua, khen thưởng, phải bảo đảm thi đua thực chất, khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc, tạo động lực phát triển...

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu các cơ quan chuẩn bị kịp hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác trình Quốc hội như: Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 và Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Quang cảnh phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, gồm: sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744 về danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; cho ý kiến về việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ đối với Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam; xem xét báo cáo công tác dân nguyện theo thường lệ.

"Phiên họp sẽ cho ý kiến (lần 2) về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Xem xét nội dung nào rút ra, nội dung nào bổ sung. Tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cũng cần bảo đảm thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không gián đoạn hoạt động của các cơ quan", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã chuẩn bị từ sớm các dự án luật thuộc trách nhiệm, tổ chức thẩm tra sơ bộ ngay trong những ngày giáp Tết để kịp trình ngay ngày đầu tiên tại phiên họp này.

Hiện nay, vẫn còn một số dự án luật khác theo Chương trình lập pháp dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất và đã đăng ký trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3, nhưng đến nay chưa có hồ sơ để thẩm tra.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tập trung khắc phục ngay, đã đăng ký chương trình thì phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc, không thể đến sát kỳ họp mới đề nghị lùi vì chưa chuẩn bị kịp, không để cơ quan thẩm tra phải chờ, phải đôn đốc nhiều lần.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước, trong và sau Tết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan có liên quan đã chuẩn bị tích cực để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

"Còn 13 ngày nữa là tiến hành bầu cử. Kết luận tại cuộc họp Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là bầu cử thành công tốt đẹp và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các địa phương", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Theo nhandan.vn