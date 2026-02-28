Xã Hiền Quan sẵn sàng cho ngày hội lớn

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã Hiền Quan đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hiền Quan chỉ đạo sát sao các bộ phận, tiểu ban, tổ giúp việc tham gia nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử.

Những ngày cuối tháng 2, không khí hướng về ngày bầu cử tại Hiền Quan trở nên rộn ràng, phấn khởi. Các tuyến đường trung tâm xã, đường liên thôn được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Song song với đó, các khu dân cư tích cực ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khu vực bỏ phiếu, tạo diện mạo khang trang trước ngày hội toàn dân.

Đồng chí Cù Thị Vinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 4, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 cho biết: “Tổ bầu cử đã huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, trang trí khánh tiết khu vực bầu cử; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Luật Bầu cử tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, hướng tới lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xã Hiền Quan đã kịp thời ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử. UBND xã ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử, các tổ giúp việc; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, Ủy ban Bầu cử xã gồm 17 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch, trực tiếp điều hành các hoạt động liên quan.

Xã Hiền Quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công.

Đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ phối hợp triển khai, chấp hành quy định pháp luật về bầu cử trên địa bàn được thực hiện đúng tiến độ. Quy trình hiệp thương được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai và đại diện rộng rãi các tầng lớp Nhân dân.

Xã Hiền Quan có 5 đơn vị bầu cử với tổng số 21 đại biểu HĐND xã được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Để bảo đảm tiến độ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức đầy đủ các hội nghị hiệp thương nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Sau ba vòng hiệp thương, danh sách người ứng cử đại biểu HĐND xã được chốt với 36 người, đều đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao.

Cơ cấu người ứng cử bảo đảm tính đại diện, trong đó tỷ lệ nữ đạt 47,2%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 19,4%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 13,9%. Kết quả này thể hiện tinh thần mở rộng dân chủ, tăng cường sự tham gia của nhiều thành phần xã hội trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Song song với công tác hiệp thương, xã thành lập 37 tổ bầu cử thuộc 5 đơn vị bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu, phù hợp điều kiện thực tế và đúng quy định pháp luật. Công tác lập, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng thời gian, bảo đảm công khai để Nhân dân theo dõi, kiểm tra và giám sát.

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Bầu cử xã đã chỉ đạo triển khai nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng địa bàn. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được phát huy hiệu quả; nội dung bầu cử được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Xã phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử được đặc biệt quan tâm. Các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử.

Các tuyến đường trên địa bàn xã Hiền Quan được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiền Quan cho biết: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được triển khai đúng quy định, tiến độ đề ra. Xã tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn của cấp trên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bầu cử.

Ngày 15/3/2026 đang đến gần. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Hiền Quan sẵn sàng bước vào ngày hội lớn của toàn dân. Đây sẽ là dịp để mỗi cử tri phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.

Đức Anh