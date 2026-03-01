Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến diễn ra trong tháng Ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến, Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt: đợt 1 (1 ngày: ngày 2/3/2026); đợt 2 (2 ngày: ngày 16-17/3/2026) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1744/NQ-UBTVQH15 ngày 27/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Danh sách Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với: báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về: việc áp dụng các quyền ưu đãi, miễn trừ cho Văn phòng Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc tại Việt Nam theo Tờ trình số 17/TTr-CP; dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nguồn TTXVN

