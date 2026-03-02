Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Đơn vị bầu cử số 1

Ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường Thanh Miếu, Nông Trang và các xã Thanh Sơn, Đào Xá.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 29 - phường Thanh Miếu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên cùng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1. Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các xã, phường trên địa bàn đã triển khai cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Nông Trang.

Tính đến nay, 100% các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban bầu cử các xã, phường đang tập trung cấp phát tài liệu cho các tổ bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu; tiếp tục rà soát danh sách cử tri để bổ sung và thực hiện cấp phát thẻ cử tri theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao công tác triển khai các bước bầu cử của các địa phương đã đảm bảo dân chủ, đúng luật và tiến độ đề ra. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của cử tri trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tiếp tục hoàn thiện việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Thường xuyên tập huấn, nắm bắt tình hình của các tổ bầu cử. Đồng thời, có phương án bảo quản các bảng niêm yết danh sách người ứng cử; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi tổ chức bầu cử để cuộc bầu cử ngày 15/3 tới đây diễn ra an toàn, thành công, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng về năng lực, phẩm chất, đạo đức tham gia vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xã Đào Xá.

Qua kiểm tra cho thấy, 100% khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành xong việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Đinh Vũ