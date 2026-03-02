Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc, vận động cử tri các xã Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương

Chiều 2/3, tại xã Yên Thủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tham gia hội nghị có các ứng cử viên: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ Việt Nam - Hoa Kỳ; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Hoài Thu- Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trần Thu Thúy- Giảng viên khoa Tiếng Anh, Bí thư liên chi đoàn khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hùng Vương.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động trước cử tri các xã Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin tới cử tri danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử, đồng thời giới thiệu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, định hướng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Phú Hà trình bày chương trình hành động trước cử tri các xã nơi ứng cử.

Các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử, tích cực tham gia hoàn thiện các chính sách theo hướng minh bạch, hiệu quả; bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các vùng, miền, nhất là khu vực nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn. Quan tâm đến đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông liên xã, trường học đạt chuẩn, trạm y tế, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất; kiến nghị các cơ quan, bộ, ngành ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các công trình cấp bách. Đồng thời, tăng cường giám sát việc triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.

Ứng cử viên Đặng Bích Ngọc trình bày chương trình hành động.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm ĐBQH sẽ tích cực tham gia sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, đầu tư công, ngân sách nhà nước theo hướng tháo gỡ vướng mắc thủ tục, tạo môi trường thông thoáng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường.

Mục tiêu là tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa; làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội; duy trì tiếp xúc cử tri định kỳ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị một cách nhanh chóng, thuận tiện trên tinh thần mọi ý kiến của cử tri phải được tổng hợp trung thực, chuyển tải đúng, đủ, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi đến khi có kết quả giải quyết, tránh tình trạng kiến nghị tồn đọng kéo dài.

Ứng cử viên Trần Thu Thúy trình bày chương trình hành động trước cử tri nơi ứng cử.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH cam kết sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng, năng lực công tác, lắng nghe ý kiến, kiến nghị cử tri để tập trung chuyển tải đầy đủ, rõ nét trong việc tham gia ý kiến với Quốc hội để hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáp ứng mong muốn chính đáng của người dân hiện nay là có việc làm ổn định, thu nhập bền vững, con em được học tập trong môi trường chất lượng cao; người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng đầy đủ chính sách; tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng các cơ chế phù hợp nhằm thúc đẩy chính sách đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường, khuyến khích doanh nghiệp liên kết tuyển dụng lao động địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Ứng cử viên Bùi Hoài Thu trình bày chương trình hành động.

Quá trình tiếp xúc, vận động, các ứng cử viên cũng thống nhất sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; công khai chương trình hành động và kết quả thực hiện để Nhân dân giám sát. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cử tri Trịnh Dũng Hạnh - Bí thư Chi bộ khu Thống Nhất, xã Yên Thủy bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những nội dung, cam kết được nêu trong chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri các xã Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào những nội dung, cam kết được nêu trong chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân trong vai trò là ĐBQH nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mạnh Hùng