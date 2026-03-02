Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã khu vực Mai Châu

Sáng 2/3, đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Đoàn công tác số 19, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã giám sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại 5 xã: Mai Châu, Mai Hạ, Bao La, Pà Cò, Tân Mai thuộc đơn vị bầu cử số 16.

Đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại khu dân cư xóm Tòng, xã Mai Châu.

Đoàn công tác đã kiểm tra nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử tại 5 xã và một số khu vực bỏ phiếu. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban bầu cử các xã đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng tiến độ quy định tại trụ sở xã và các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo trang trọng, dễ tiếp cận.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử như khắc dấu, in thẻ cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu... được các đơn vị hoàn tất theo đúng kế hoạch, tiến độ được giao. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội.

Tại buổi kiểm tra, các địa phương nêu một số khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục hướng dẫn kịp thời khi có văn bản mới; tăng cường tập huấn nghiệp vụ; sớm bổ sung hỗ trợ kinh phí trong công tác tuyên truyền, khánh tiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến và đoàn công tác làm việc với đại diện 5 xã tại hội trường xã Mai Châu.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác số 19, Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận nỗ lực của các xã vùng cao, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử. Đồng chí đề nghị, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử; kiểm tra, rà soát tất cả các địa điểm bỏ phiếu; lưu ý việc trang trí khánh tiết, nơi niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo các điều kiện tại khu vực bỏ phiếu. Cập nhật danh sách cử tri, tránh xảy ra sai sót; đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử. Đồng thời, lên phương án, phân công thành viên đoàn có mặt và chỉ đạo trực tiếp công tác bầu cử tại đơn vị được phụ trách trong ngày bầu cử.

Vân Anh - Đình Cương