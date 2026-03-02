Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử tại 8 xã khu vực Lạc Sơn

Sáng 2/3, tại xã Lạc Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 8 xã khu vực Lạc Sơn gồm: Lạc Sơn, Mường Vang, Thượng Cốc, Yên Phú, Nhân Nghĩa, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Đại Đồng với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham gia hội nghị có các ứng cử viên: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ Việt Nam - Hoa Kỳ; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Bùi Hoài Thu, chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trần Thu Thúy, giảng viên khoa Tiếng Anh, Bí thư Liên chi đoàn khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hùng Vương.

Các ứng cử viên tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ứng cử viên trình bày những nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục phát huy vai trò đại diện, lắng nghe và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật gắn với thực tiễn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Các ứng cử viên cũng cam kết tăng cường hoạt động giám sát; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phú Hà trình bày nội dung chương trình hành động trước các cử tri.

Bà Đặng Bích Ngọc trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Bùi Hoài Thu trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Trần Thu Thúy trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri kiến nghị một số vấn đề như: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông liên xã; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của cử tri; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng và khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Buổi tiếp xúc, vận động tranh cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, đánh giá năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Mạnh Hùng