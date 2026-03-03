Dũng Tiến lan tỏa niềm tin, đồng thuận, sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Những ngày đầu tháng 3, không khí tại xã Dũng Tiến rộn ràng hơn thường lệ. Từ trung tâm xã đến các xóm vùng sâu, vùng xa, ở đâu cũng tràn ngập băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với người dân nơi đây, ngày 15/3/2026 thực sự là Ngày hội lớn, ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Tính đến thời điểm 2/3/2026, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử tại xã Dũng Tiến đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Chuẩn bị bài bản, chặt chẽ từ cơ sở

Tại nhà văn hóa xóm Ba Lầm, sau khi hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử người ứng cử, ông Đinh Công Lương - Bí thư Chi bộ và ông Bùi Văn Thiết, Trưởng xóm gần như duy trì một “nhịp sinh hoạt” mới. Sáng nào, 2 ông cũng dậy từ sớm, mở cửa nhà văn hóa, quét dọn, sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn để đón bà con đến nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. “Bà con có quyền tìm hiểu kỹ để lựa chọn người xứng đáng. Việc chuẩn bị chu đáo từ việc nhỏ nhất cũng là thể hiện trách nhiệm với cuộc bầu cử”, ông Thiết chia sẻ.

Không chỉ ở xóm Ba Lầm, từ 5 giờ sáng mỗi ngày, hệ thống loa truyền thanh xã cũng đều đặn phát các chuyên mục về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, nguyên tắc và quy trình bỏ phiếu. Những thông tin về cuộc bầu cử được chuyển tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, sát thực, giúp cử tri nắm chắc, hiểu sâu để làm tròn nghĩa vụ công dân.

Đồng chí Đinh Duy Chuyên - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Dũng Tiến cho biết: Dũng Tiến là xã thuộc đơn vị bầu cử số 17 sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cho 5 ứng cử viên ĐBQH, 5 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh và 8 đại biểu HĐND xã. Do là địa bàn vùng sâu, vùng xa đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn rộng hơn, giao thông đi lại phức tạp, nhiều xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, chúng tôi xác định nhiệm vụ then chốt để tổ chức bầu cử thành công cần phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân đều hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Thực tế cho thấy, công tác hiệp thương trên địa bàn xã được triển khai bài bản, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 2/3/2026, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã đã thống nhất lựa chọn 34 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm hợp lý, trong đó tỷ lệ nữ đạt 35,2% (12 đại biểu); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 17,6%; người ngoài Đảng chiếm 11,7%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tới 94%. Thành phần ứng cử viên được phân bổ tương đối toàn diện, bao gồm đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, lực lượng công an, quân sự và đại diện các xóm trên địa bàn xã.

UBBC xã đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 24/12/2025 ấn định 5 đơn vị bầu cử HĐND xã, trong đó 3 đơn vị bầu 4 đại biểu, 1 đơn vị bầu 3 đại biểu và 1 đơn vị bầu 5 đại biểu; tổng số đại biểu được bầu là 20. Đồng thời, 5 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã với 75 thành viên đã được thành lập theo quy định.

Lan tỏa khí thế Ngày hội lớn đến từng xóm, từng nhà

Để bảo đảm toàn diện các mặt công tác, Dũng Tiến thành lập 3 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban an ninh, trật tự; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và y tế; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các quyết định thành lập được ban hành kịp thời, đúng quy định của Luật Bầu cử, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Toàn xã được phân chia thành 21 khu vực bỏ phiếu 21 Tổ bầu cử với tổng số 316 thành viên đã được thành lập. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động bỏ phiếu tại cơ sở.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và 23/23 xóm. Tổng số cử tri toàn xã khoảng 13.953 người. Quá trình rà soát, niêm yết đến nay đã cơ bản hoàn thành, những vấn đề phát sinh, phản ánh của cử tri đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định. Cùng với đó, xã đã hoàn tất việc đăng ký mẫu con dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử, gồm một con dấu của UBBC xã, 5 dấu Ban bầu cử HĐND xã, 21 dấu Tổ bầu cử và 21 dấu “Đã bỏ phiếu”.

Công tác hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ ứng cử được triển khai đồng bộ. Anh Quách Công Quy ở xóm Ba Lầm cho biết: Thời gian qua được tuyên truyền liên tục nên chúng tôi nắm chắc quy định, hiểu rõ tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bầu cử. Đến ngày bầu cử, gia đình tôi sẽ đi sớm để thực hiện quyền công dân.

Cử tri xã Dũng Tiến đến các điểm bầu cử trong xã theo dõi danh sách cử tri được niêm yết.

Theo đồng chí Đinh Duy Chuyên, Chủ tịch UBND xã, từ tháng 1/2026 đến nay là thời gian cao điểm tuyên truyền được xã duy trì liên tục, bám sát Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào quy trình, tiêu chuẩn đại biểu mà còn khẳng định ý nghĩa chính trị - pháp lý sâu sắc của cuộc bầu cử, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Dù vậy, quá trình triển khai không tránh khỏi khó khăn khi khối lượng công việc lớn lại triển khai trong thời gian ngắn; đội ngũ cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm; địa bàn rộng, giao thông phức tạp; cơ sở vật chất một số nhà văn hóa xóm còn chật hẹp, xuống cấp; việc cập nhật dữ liệu cử tri gặp trở ngại do biến động dân cư. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, những khó khăn từng bước được tháo gỡ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của xã Dũng Tiến được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu để ngày 15/3 thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới.

Mạnh Hùng