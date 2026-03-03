Bộ Xây dựng yêu cầu không tổ chức chuyến bay qua khu vực vùng trời Trung Đông

Trước tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế.

Máy bay tránh không phận vùng có chiến sự. Ảnh: Flightradar24

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác vận chuyển hàng không quốc tế, đặc biệt đối với các đường bay đi, đến và bay qua khu vực có xung đột quân sự Trung Đông hoặc vùng trời bị hạn chế khai thác.

Khai thác bay phù hợp với tình hình thực tế

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và duy trì vận tải hàng không thông suốt đối với hoạt động khai thác bay quốc tế qua khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến tình hình an ninh, an toàn hàng không khu vực và thế giới, đặc biệt tại khu vực Trung Đông; kịp thời ban hành khuyến cáo, chỉ đạo điều hành khai thác bay phù hợp với tình hình thực tế.

Song song với đó, chỉ đạo các Hãng hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác, đánh giá rủi ro an toàn đối với các đường bay quốc tế có khả năng bị ảnh hưởng; tuyệt đối không tổ chức khai thác qua các khu vực, vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời tăng cường công tác giám sát an toàn khai thác bay, quản lý hoạt động bay dân dụng trong điều kiện phát sinh yếu tố rủi ro do xung đột vũ trang; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và nhà chức trách hàng không các nước có liên quan để cập nhật thông tin, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hoạt động bay khu vực, xây dựng phương án điều hành bay phù hợp khi phát sinh yêu cầu điều chỉnh đường bay quốc tế; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin điều hành bay, hỗ trợ kịp thời các hãng hàng không trong quá trình tổ chức khai thác.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm duy trì hoạt động điều hành bay an toàn, liên tục.

Đối với các hãng hàng không cần thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Hàng không Việt Nam, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và nhà chức trách hàng không các nước liên quan để đánh giá quyết định việc khai thác bay.

Đặc biệt cần tăng cường công tác quản lý an toàn khai thác bay; chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, lựa chọn đường bay thay thế bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu bay, tổ bay và hành khách; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin đối với hành khách khi phát sinh thay đổi lịch bay do yếu tố an ninh, an toàn khai thác.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không chủ động nguồn lực khai thác trong trường hợp phát sinh điều chỉnh lịch bay, huỷ chuyến, điều chỉnh đường bay... phối hợp với các hãng hàng không trong công tác phục vụ hành khách do ảnh hưởng điều chỉnh lịch bay bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các cảng hàng không.

Trung Đông tiếp tục đóng cửa bầu trời

Sáng 3/3, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cập nhật tình hình thông tin một số vùng thông báo bay (FIR) bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, Bahrain đóng cửa toàn bộ FIR từ ngày 2/3 đến 4h (giờ địa phương) ngày 3/3; Tehran đóng cửa toàn bộ FIR đến 8h30 (giờ địa phương) ngày 3/3, đồng thời cảnh báo khu vực xung đột có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Ba Tư và Biển Oman; Doha (Qatar) đóng cửa toàn bộ FIR đến 4h (giờ địa phương) ngày 3/3; Jordan đóng cửa không phận hàng ngày từ 15h - 6h (giờ địa phương) giai đoạn từ ngày 2 - 5/3.

Trong khi đó, Emirates FIR (Oman - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) sẽ đóng cửa một phần FIR, chỉ cho phép tàu bay đến/đi theo các lộ điểm được chỉ định, bay quá cảnh chỉ cho phép theo hướng Tây.

Ngoài ra, một số đường hàng không (M318, M550) đóng do hoạt động quân sự; Sân bay Ras Al Khaimah (UAE) tạm đóng; dịch vụ kiểm soát không lưu không khả dụng tại Sharjah (UAE) trong thời gian thông báo tin tức hàng không hiệu lực.

Đối với Jeddah FIR (Saudi Arabia) áp dụng biện pháp dự phòng điều hành bay; nhiều tuyến đường dịch vụ không lưu không khả dụng trong khu vực quy định.

Về kế hoạch bay ngày 3/3 của các hãng hàng không có đường bay liên quan đến chiến sự tại Iran - Israel, Cục Hàng không Việt Nam cho biết Hãng hàng không Qatar Airways hủy chuyến bay từ Hà Nội - Doha lúc 8h55 với 271 hành khách; chuyến bay QR977 lúc 19h10 trong ngày hôm nay và QR985 lúc 1h45 ngày 4/3 chưa có thông tin.

Hãng hàng không Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) có chuyến bay EK395 từ Hà Nội - Dubai lúc 0h25 ngày 4/3 hiện chưa có thông tin.

Tương tự, chuyến bay EY433 của Hãng hàng không Etihad Airways từ Hà Nội đi Abu Dhabi lúc 20h ngày hôm nay cũng chưa có thông tin.

Hãng hàng không Turkish Airlines vẫn khai thác bình thường các chuyến bay giữa Hà Nội và Istanbul gồm: TK252/TK253 lúc 7h20/8h50; TK164/TK165 lúc 15h25/22h55 ngày 3/3; chuyến bay vận chuyển hàng hóa TK6313 lúc 9h25 ngày 3/3.

Theo chinhphu.vn