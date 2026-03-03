Hoa anh đào Nhật Bản sẽ nở sớm hơn mọi năm

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin, thời điểm hoa anh đào nở trên toàn đất nước Nhật Bản đang trở nên sớm hơn so với những năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do xu hướng tăng nhiệt dần đều trong các năm gần đây.

Du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa anh đào tại Thủ đô Tokyo. (Ảnh: TTXVN)

Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản dự báo, mùa xuân năm nay, hoa anh đào Somei Yoshino sẽ nở sớm nhất ở trung tâm Thủ đô Tokyo và thành phố Fukuoka vào ngày 20/3. Tiếp đó, hoa sẽ nở tại thành phố Nagoya và Kochi vào ngày 21/3, Hiroshima vào ngày 22/3, Osaka vào ngày 24/3, Sendai vào ngày 1/4, Sapporo vào ngày 27/4.

Có thể thấy, ở khu vực tây Nhật Bản, thời điểm hoa anh đào sẽ nở đúng hoặc sớm hơn trung bình hằng năm. Trong khi đó, hoa anh đào ở khu vực đông và bắc của đất nước này sẽ nở sớm hơn mọi năm.

Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản lý giải nguyên nhân hoa anh đào nở sớm là do đợt lạnh sâu của tháng trước đã khiến quá trình “phá ngủ đông” của nụ hoa diễn ra thuận lợi.

Cùng với đó, trong tháng này, tại Nhật Bản, có nhiều ngày nhiệt độ lên cao hơn trung bình đã thúc đẩy nụ hoa phát triển nhanh hơn. Tháng tới, thời tiết ở nước này cũng được dự đoán rằng nhiệt độ sẽ tiếp tục ấm lên, dẫn tới việc hoa anh đào ở nhiều nơi sẽ nở sớm hơn bình thường.

Thống kê từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy, kể từ năm 1953, Thủ đô Tokyo của xứ sở mặt trời mọc từng 7 lần ghi nhận hoa anh đào nở sớm nhất cả nước. Theo đó, có 5 lần hoa nở sớm được ghi nhận sau năm 2000. Riêng năm 2020 và năm 2023, hoa anh đào tại Tokyo đều nở đúng vào ngày 14/3 - sớm nhất trong lịch sử quan trắc.

Dịp hoa anh đào nở là thời điểm nhiều địa phương của Nhật Bản tổ chức lễ hội, nhưng một số nơi buộc phải hủy do tình trạng quá tải du lịch.

Trước đó, chính quyền thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi, đã hủy sự kiện lễ hội hoa anh đào vì tình trạng quá tải du khách. Theo chính quyền thành phố, hằng năm, công viên Arakurayama Sengen luôn là một trong những điểm tham quan được khách du lịch trong và ngoài nước ưa chuộng. Nơi đây sở hữu cảnh quan đặc trưng của Nhật Bản với sự kết hợp hài hòa giữa núi Phú Sĩ và ngôi chùa 5 tầng.

Vào mùa lễ hội hoa anh đào, công viên này đã thu hút khoảng 200.000 lượt khách tham quan. Vào giai đoạn cao điểm, có tới hơn 10.000 lượt du khách ghé khu vực này mỗi ngày, gây tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường xung quanh. Một số khách du lịch thiếu ý thức xả rác bừa bãi gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương. Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã quyết định hủy bỏ lễ hội hoa anh đào năm nay để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Cũng đối mặt với tình trạng quá tải du khách, một số địa phương khác tại Nhật Bản lại triển khai các biện pháp nhằm cân bằng giữa phát triển du lịch và khắc phục tình trạng quá tải, trong đó có thị trấn Kawazu thuộc tỉnh Shizuoka.

Kawazu được biết đến là nơi phát hiện giống anh đào nở sớm Kawazu. Lễ hội hoa anh đào của địa phương này được tổ chức hằng năm thu hút hơn 500.000 lượt du khách. Tuy nhiên, khu vực xung quanh nơi diễn ra lễ hội thường xuyên xảy ra tình trạng xe chờ vào bãi đỗ kéo dài, gây tắc đường nghiêm trọng.

Để khắc phục tình trạng này, chính quyền tỉnh Shizuoka tiến hành triển khai các giải pháp công bố thời gian gửi xe theo thời gian thực nhằm giảm tình trạng ùn tắc.

Ông Watanabe Ryohei, cán bộ thuộc Phòng Xúc tiến công nghiệp thị trấn Kawazu cho biết, nhờ triển khai những biện pháp này, tình trạng ùn tắc giao thông ở địa phương đã phần nào được cải thiện. Chính quyền thị trấn xác định sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội hoa anh đào hằng năm trên cơ sở cân bằng giữa phát triển du lịch và các biện pháp đối phó với tình trạng quá tải du lịch.

Được biết, tỉnh Shizuoka đã sử dụng camera có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tự động đếm số xe, theo dõi tình trạng của từng bãi đỗ và công bố trên website của Hiệp hội Du lịch tỉnh theo 3 mức (đông, khá đông và còn chỗ) để thuận lợi hơn trong việc điều phối, giảm thiểu tình trạng ùn tắc.

