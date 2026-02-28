Du Xuân trên quê hương Đất Tổ

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Phú Thọ không chỉ là điểm hẹn của những tấm lòng hướng về cội nguồn, mà còn là địa điểm để trải nghiệm văn hóa đa sắc màu. Từ sự trang nghiêm ở Đền Hùng, đến nhịp chiêng, tiếng trống rộn ràng của các lễ hội, tất cả đang viết nên một chương mới cho du lịch Đất Tổ đầy sức sống, ấn tượng và đậm đà bản sắc dân tộc.

Các thiếu nữ tham gia đoàn rước kiệu tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, ngày mùng 7 tháng Giêng, năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Lê Hoàng

Hội tụ sắc Xuân trên những miền di sản

Ngay từ mùng 1 Tết Bính Ngọ, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón đông đảo du khách và người dân địa phương đến chiêm bái. Trong làn khói hương trầm mặc, mỗi người trở về đây đều mang theo lòng thành kính đối với tổ tiên và niềm hy vọng về một năm mới an lành. Bà Đặng Thị Mận ở khu 5, xã Xuân Lũng xúc động chia sẻ: Năm nào cũng vậy, dù bận rộn đến đâu, gia đình tôi cũng về dâng hương, vãn cảnh Đền Hùng đầu Xuân. Đây là dịp để gia đình tìm về sự bình an trong tâm hồn, nhắc nhở con cháu về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Không chỉ có giá trị truyền thống tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hành trình du Xuân còn mở rộng, trải dài tới những vùng đất mới sáp nhập. Mai Châu - thung lũng thanh bình với những nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái giờ đây mang một sức sống mới khi hòa quyện cùng di sản Đất Tổ. Tại các bản du lịch cộng đồng như bản Lác, Pom Cọong, du khách được đắm mình trong sắc hoa ban, hoa đào rực rỡ và được trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng thu hút đông đảo Nhân dân, du khách dịp đầu Xuân Bính Ngọ.

Tại phường Hòa Bình, không gian văn hóa tâm linh và thắng cảnh cũng trở thành điểm đến “vàng”. Anh Matin - du khách người Pháp đến thăm tượng đài Bác Hồ và chùa Hòa Bình Phật Quang không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của con người nơi đây. Anh Matin chia sẻ: Đến thăm các điểm di tích này vào mùa Xuân, thời tiết rất lý tưởng. Tôi đặc biệt ấn tượng với hành trình trên hồ Hòa Bình để đến đền Chúa Thác Bờ. Sự kết hợp giữa cảnh quan hùng vĩ và các nghi lễ bản địa là một trải nghiệm khó quên.

Sự kết nối giữa các điểm đến như Khu di tích danh thắng Tây Thiên và các địa danh của Phú Thọ tạo nên một cung đường du Xuân thuận lợi. Tại Tây Thiên, những ngày đầu Xuân đã đón hàng vạn lượt khách hành hương về với Phật, với Mẫu. Để tạo thư thái cho du khách, nơi đây hạ tầng được chỉnh trang, nhiều loại hoa, cây cảnh đặc trưng của núi rừng Tam Đảo như đỗ quyên, hải đường được trồng bổ sung, tạo nên không gian xanh - sạch - đẹp, phục vụ hành trình chiêm bái, thưởng ngoạn...

Khởi đầu cho du lịch Đất Tổ khởi sắc

Điểm nhấn khác trong hành trình du Xuânlà Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại xã Mường Bi. Diễn ra từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng, lễ hội mang chủ đề “Về với Đất Mường - Hội tụ, kế thừa và lan tỏa giá trị di sản” đã trở thành tâm điểm thu hút nhân dân và du khách thập phương. Phần lễ diễn ra trang trọng với các nghi thức cúng Thổ công, rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà và nghi thức xuống đồng đầu Xuân. Phần hội là không gian văn hóa đặc sắc với các hoạt động thi tài và trình diễn. Đặc biệt, sự góp mặt của các loại hình nghệ thuật Hát Xoan, hát Trống Quân hòa cùng tiếng chiêng Mường đã tạo nên một bản giao hưởng văn hóa đặc sắc, khẳng định sự giao thoa và sức sống bền bỉ của di sản Đất Tổ. Tại các gian trại văn hóa, mô hình nhà sàn truyền thống được dựng lên sinh động, trưng bày các sản phẩm OCOP và trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm cơm lam, xôi ngũ sắc... Du kháchdễ dàng quét mã QR Code để tìm hiểu thông tin về di tích hoặc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủ công, cho thấy sự chuyển mình của du lịch địa phương trong việc ứng dụng công nghệ.

Trước đó, Lễ hội Chùa Tiên, xã An Nghĩa khai hội từ mùng 4 tháng Giêng cũng mang lại không gian linh thiêng của quần thể hang động quốc gia. Tiếng chiêng Mường, hát chầu văn vang vọng giữa thung lũng, các trò chơi dân gian như bắn nỏ, kéo co, đánh mảng thu hút mọi lứa tuổi tham gia, tạo nên không khí Tết đậm đà bản sắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thuý - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Ngành Văn hóa đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết. Việc tổ chức, quản lý dịch vụ văn hoá ở các di tích lịch sử tại địa phương trong dịp lễ, Tết đảm bảo chặt chẽ, đi vào nền nếp, ổn định, không có tụ điểm hoạt động tín ngưỡng không lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách thập phương du Xuân, trẩy hội...

Động Thác Bờ - một trong những điểm đến hấp dẫn trên hồ Hòa Bình.

Theo đánh giá của Sở VH-TT&DL, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách du lịch tăng so với cùng kỳ năm 2025. Ước trong 9 ngày nghỉ Tết, khách du lịch ước đạt khoảng 506.000 lượt, so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 11,5%; công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 65% (tại một số khu resort nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao công suất phòng đạt 85 - 90%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 315 tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, nhà hàng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động phục vụ du lịch như chương trình nghệ thuật chào Xuân, bắn pháo hoa, biểu diễn văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, trang trí cảnh quan, tạo không gian trải nghiệm, check-in phục vụ du khách; đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Khách du lịch chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình và bạn bè, tập trung tại các khu, điểm du lịch như Khu Du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc... cùng các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Lượng khách nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thể thao, đặc biệt là golf tiếp tục duy trì ổn định. Khách du lịch quốc tế chủ yếu lưu trú ngắn ngày, tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng...

Hành trình du Xuân trên quê hương Đất Tổ để lại trong lòng mỗi người niềm tự hào về một vùng đất giàu di sản, những giá trị cốt lõi, cảm nhận sức sống mạnh mẽ đang vươn mình trong mùa Xuân mới. Với sự chỉ đạo sát sao và định hướng phát triển bền vững, du lịch Phú Thọ năm 2026 hứa hẹn đạt được những bước đột phá, khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Hương Lan