Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.

Bắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm cách thành phố Lào Cai khoảng 70km về phía Đông Bắc. Với độ cao từ 1.000 đến 1.500m, khí hậu mát mẻ quanh năm, Bắc Hà có hai giống mận nổi tiếng là mận tam hoa và mận Tả Van, được trồng nhiều ở khu vực trung tâm huyện và các bản lân cận. Ảnh: Oanh Đỗ

Người ta hay nhắc đến hoa mận Mộc Châu với những thung lũng trắng bạt ngàn, những vườn mận trải dài như thảo nguyên. Ở Bắc Hà, mận nở xen kẽ trong bản, bên những nếp nhà đá cũ, dọc sườn núi ẩn hiện trong mây. Ảnh: Oanh Đỗ

Tại Tả Van Chư, góc vườn nhà Say House như một khung cảnh bước ra từ cổ tích. Ảnh: Oanh Đỗ

Hoa mận trắng tinh khôi. Ảnh: Oanh Đỗ

Mùa mận Bắc Hà nở sớm, trong tiết trời vẫn còn lạnh, hoa trắng bung nở tạo thành khung cảnh đẹp đến nao lòng. Ảnh: Oanh Đỗ

Dọc đường vào Seng Sui, những vườn mận trắng muốt tạo thành rừng hoa mà bất kỳ ai đi qua cũng phải dừng lại. Buổi sáng sớm, khi sương vẫn còn chưa tan, nơi đây trở thành một trong những cảnh quan đẹp nhất mà Bắc Hà có thể mang lại. Ảnh: Oanh Đỗ

Hình ảnh những bạn nhỏ vùng cao chơi quay gỗ trong rừng mận cổ tích. Ảnh: Oanh Đỗ

Đường lên Bắc Hà khá thuận lợi, phù hợp với cả xe máy và xe ô tô nên đây đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia và du khách. Ảnh: Oanh Đỗ

Chị Đỗ Oanh, kinh doanh đồ du lịch, là một trong số những người đều đặn trở lại Bắc Hà mỗi mùa hoa mận. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, và mỗi năm cảnh sắc lại có chút gì đó khác nên năm nào chị Oanh cũng muốn quay lại. Ảnh: Oanh Đỗ

Bắc Hà đang ở vào khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân. Ảnh: Oanh Đỗ

Theo hanoimoi.vn