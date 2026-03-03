Du lịch
Phong linh vàng óng, mộc miên rực đỏ gọi bước chân du khách

Từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, khu đô thị Park City (phường Dương Nội, Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ với sắc vàng của hoa phong linh và sắc đỏ nồng nàn của hoa mộc miên (hoa gạo).

Không gian xanh mát, yên bình bỗng trở nên sống động, thu hút hàng trăm lượt người dân và du khách ở mọi lứa tuổi đến tham quan, chụp ảnh check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa.

Sắc vàng hoa phong linh cùng hoa mộc miên nở rộ trên những tuyến đường nội khu Park City Hanoi. Ảnh: Tuấn Điệp

Những tán phong linh bung nở, nhuộm vàng cả một góc trời đầu xuân. Ảnh: Tuấn Điệp

Cây phong linh vào mùa hoa, lá sẽ rụng hết, chỉ còn lại những chùm hoa vàng rực rỡ, nổi bật phủ kín tán. Ảnh: Tuấn Điệp

Hoa phong linh nở kết thành những chùm lớn hàng chục bông, mỗi bông có 5 cánh màu vàng tươi. Ảnh: Tuấn Điệp

Người dân, du khách diện áo dài thướt tha tạo dáng bên hàng phong linh. Ảnh: Tuấn Điệp

Đông đảo bạn trẻ tạo dáng check-in dưới hàng phong linh rực rỡ. Ảnh: Tuấn Điệp

Đường hoa phong linh trải dài. Ảnh: Tuấn Điệp

Từng nhóm du khách lưu giữ những hình ảnh đẹp của mùa hoa tháng 3. Ảnh: Tuấn Điệp

Mùa hoa phong linh và mộc miên đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc mỗi độ tháng 3 tại phường Dương Nội. Ảnh: Tuấn Điệp

Việt Long