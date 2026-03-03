Phong linh vàng óng, mộc miên rực đỏ gọi bước chân du khách

{title}
{publish}
{head}
Từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, khu đô thị Park City (phường Dương Nội, Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ với sắc vàng của hoa phong linh và sắc đỏ nồng nàn của hoa mộc miên (hoa gạo).
Không gian xanh mát, yên bình bỗng trở nên sống động, thu hút hàng trăm lượt người dân và du khách ở mọi lứa tuổi đến tham quan, chụp ảnh check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa.
Sắc vàng hoa phong linh cùng hoa mộc miên nở rộ trên những tuyến đường nội khu Park City Hanoi. Ảnh: Tuấn Điệp
Những tán phong linh bung nở, nhuộm vàng cả một góc trời đầu xuân. Ảnh: Tuấn Điệp
Cây phong linh vào mùa hoa, lá sẽ rụng hết, chỉ còn lại những chùm hoa vàng rực rỡ, nổi bật phủ kín tán. Ảnh: Tuấn Điệp
Hoa phong linh nở kết thành những chùm lớn hàng chục bông, mỗi bông có 5 cánh màu vàng tươi. Ảnh: Tuấn Điệp
Người dân, du khách diện áo dài thướt tha tạo dáng bên hàng phong linh. Ảnh: Tuấn Điệp
Đông đảo bạn trẻ tạo dáng check-in dưới hàng phong linh rực rỡ. Ảnh: Tuấn Điệp
Đường hoa phong linh trải dài. Ảnh: Tuấn Điệp
Từng nhóm du khách lưu giữ những hình ảnh đẹp của mùa hoa tháng 3. Ảnh: Tuấn Điệp
Mùa hoa phong linh và mộc miên đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc mỗi độ tháng 3 tại phường Dương Nội. Ảnh: Tuấn Điệp
Theo hanoimoi.vn
Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không đuổi khách du lịch đang mắc kẹt do tình trạng gián đoạn chuyến bay tại Trung Đông.
Nhiều công ty lữ hành liên tục nhận yêu cầu hoãn, hủy hoặc chuyển hướng tour đi Dubai và các nước lân cận trong tháng 3 và 4 do tình hình chiến sự tại khu vực gia tăng căng thẳng.
Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ CN Traveler vừa bình chọn 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó có một thành phố của Việt Nam đứng cùng những tên tuổi lừng danh.
Sân bay tại Dubai và Doha đồng loạt ngừng hoạt động ngày 28/2 sau các vụ tấn công tên lửa, khiến mạng lưới bay nối các châu lục đứt gãy.
Thay vì chỉ phạt tiền, các nước láng giềng đang siết quản lý du lịch bằng cách luật hóa quyền hoàn tiền, dùng công nghệ giám sát và tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn.
baophutho.vn Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Phú Thọ không chỉ là điểm hẹn của những tấm lòng hướng về cội nguồn, mà còn là...
Theo thông tin, 2 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp Đà Nẵng với Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) sẽ được chính thức khai thác từ ngày 20/3 tới đây. Sự hợp tác này góp...