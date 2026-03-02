Khách Việt hoãn, hủy tour đi Trung Đông vì lo sợ chiến sự

Nhiều công ty lữ hành liên tục nhận yêu cầu hoãn, hủy hoặc chuyển hướng tour đi Dubai và các nước lân cận trong tháng 3 và 4 do tình hình chiến sự tại khu vực gia tăng căng thẳng.

Ông Nguyễn Tuấn Giang (55 tuổi, Hà Nội) vừa quyết định dừng chuyến du lịch Dubai dự kiến khởi hành ngày 10/3. Đây là món quà các con tặng hai vợ chồng, ban đầu định đi từ mùng 7 Tết nhưng đã lùi lịch xuống tháng 3. “Dù rất tiếc vì lỡ kế hoạch cùng vợ, tôi buộc phải hoãn để đảm bảo an toàn tối đa trong thời điểm này”, ông Giang nói.

Tâm lý lo ngại không chỉ xuất hiện ở các cá nhân mà đang lan rộng trên các diễn đàn du lịch. Nhiều du khách có kế hoạch du lịch Ai Cập, quá cảnh tại Doha hoặc Dubai, cũng tính hủy chuyến để đảm bảo an toàn. Một số khác cố đợi thêm tình hình vì đặt tour tháng 4, nhưng “vẫn như đang ngồi trên đống lửa”.

Ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel - đơn vị chuyên thị trường Dubai, cho biết đơn vị có 17 đoàn khách dự kiến khởi hành trong tháng 3 và 4, mỗi đoàn khoảng 30 người. Hiện tại, hãng hàng không Emirates đã có những thông báo về việc điều chỉnh lịch bay do hạn chế không phận. “Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp với các đối tác để hỗ trợ khách dời lịch hoặc hoàn tiền theo quy định”, ông Tuấn nói.

Khách sạn tại Dubai bị cháy do mảnh vỡ của máy bay không người lái Iran bị UAE đánh chặn rơi xuống. Ảnh: Pragativadi

Tại Vietravel, công ty hiện còn 51 khách tại Dubai và 24 khách tại Ai Cập. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, xác nhận các đoàn đều an toàn và lịch trình vẫn diễn ra theo kế hoạch. Bà Khanh nhận định: “Sự an toàn của khách là ưu tiên hàng đầu, chúng tôi luôn duy trì liên lạc 24/7 với các đối tác địa phương để cập nhật tình hình thực tế”.

Trước diễn biến phức tạp, tối 28/2, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Về phía hãng bay, Emirates, hãng hàng không vận chuyển lớn tại Trung Đông, đã phát thông báo tạm dừng khai thác một số chuyến bay do ảnh hưởng từ việc hạn chế không phận. Hãng cho biết đang hỗ trợ hành khách đặt lại vé, hoàn tiền hoặc điều chỉnh hành trình khi điều kiện khai thác cho phép.

Qatar Airways, hãng bay lớn khác tại Trung Đông, cũng thông báo đình chỉ toàn bộ mạng lưới bay tại Doha trong giai đoạn điều chỉnh khai thác. Hãng đang phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để hỗ trợ hành khách và sẽ nối lại hoạt động khi điều kiện an ninh và vận hành được đảm bảo.

Đoàn khách Việt checkin tại sa mạc ở Dubai. Ảnh: HVN Travel

Không riêng các tour Trung Đông, một số khách đi châu Âu cũng ảnh hưởng do quá cảnh tại Trung Đông. Đại diện Vietravel cho biết chưa có kế hoạch hủy toàn bộ các tour châu Âu vì mỗi hành trình đều được đánh giá độ an toàn và rà soát dựa trên tình hình khai thác thực tế của hãng bay.

Trong trường hợp có điều chỉnh về lịch bay hoặc phương án trung chuyển, công ty sẽ chủ động cập nhật, điều chỉnh chương trình phù hợp cũng như trao đổi trực tiếp với khách để đưa ra phương án tối ưu.

“Trong giai đoạn nhạy cảm này, sự minh bạch thông tin và tôn trọng lựa chọn của du khách là quan trọng nhất, cũng là cách để thu hút khách quay lại những lần sau”, ông Vũ nói.

Ông cũng khuyến cáo khách Việt nếu buộc phải bay qua khu vực Trung Đông (nối chuyến tại Dubai, Doha hoặc Abu Dhabi để sang châu Âu) cần chuẩn bị tinh thần cho việc phải đổi giờ, đường bay hay nối chuyến dài hơn. Hiện tại đường bay tới Dubai của khách Việt ngoài hai hãng Emirates và Qatar, còn có hãng hàng không Brunei cũng tạm dừng đến 2/3.

Đại diện các đơn vị lữ hành cho biết đều có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống phát sinh, nên không bị mất bình tĩnh trong sự cố tại Trung Đông lần này và luôn đặt “an toàn của khách lên đầu”. Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết việc hoãn hủy tour cũng làm ảnh hưởng đến các công ty lữ hành do đang là mùa cao điểm du lịch Dubai.“Khách Việt thường đi đông nhất từ tháng 10 đến tháng 4, khi Trung Đông đang bước vào mùa đông, thời tiết dễ chịu”, ông Tuấn nói.

Ngoài các điểm đến Đông Nam Á và châu Âu, Dubai và các tour Trung Đông dần trở thành thị trường được khách Việt chú ý. Theo khảo sát nhanh từ công ty Du lịch Việt, năm 2025, người Việt đi tới các nước Trung Đông như UAE, Qatar, Jordan “có nhu cầu tăng nhanh” ngoại trừ tuyến du lịch tới Israel gần như ngừng khai thác từ năm 2023. Mỗi năm, HVN Travel đưa khoảng 1.000 khách Việt đi Dubai, năm 2026 lượng khách ước tăng 10-15% so với năm ngoái.

Ông Trương Minh Tuấn cho biết Dubai thu hút khách Việt một phần nhờ chính sách xin visa dễ dàng, thủ tục đơn giản. Du khách mua tour chỉ cần nộp ảnh hộ chiếu và chân dung là có thể xin được visa, tỷ lệ đỗ cao đến 99%. Dubai cũng thu hút du khách Việt đến check in tại các khu vực sang chảnh như các khách sạn dát vàng nội thất Atlantis, tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới và chợ Vàng. Tỷ lệ khách trung niên từ 45-55 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất, sau đó đến các khách trẻ trong độ tuổi 25-35.

Hiện tại, một tour đi Dubai có hành trình 6 ngày 5 đêm, ghé thăm hai thành phố Dubai và Abu Dhabi, theo ông Tuấn, có giá từ 28,9 triệu đồng. Tour 5 ngày 4 đêm có giá 26,9 triệu đồng.

“Giá tour đi Dubai khá mềm nên hút nhiều khách Việt”, ông Tuấn nói.

Theo vnexpress