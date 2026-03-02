Siết chặt quản lý các dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, lượng du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng cao. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác quản lý các hoạt động dịch vụ trong khu di tích được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi triển khai đồng bộ, nghiêm túc, nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách.

Nhiều du khách đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý dịch vụ. Khu vực bày bán hàng lưu niệm, dịch vụ ăn uống, giải khát trong khuôn viên di tích năm nay diễn ra trật tự, nền nếp, không ồn ào tiếng loa chào mời khách mua hàng cũng như không còn xuất hiện tình trạng bán hàng rong chèo kéo.

Chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh nêu cảm nhận: “Năm nay, tôi thấy khu vực bán hàng gọn gàng hơn, hoạt động mua bán diễn ra không ồn ào, không xô bồ. Giá các mặt hàng được niêm yết rõ ràng, nên gia đình tôi yên tâm, thoải mái lựa chọn một số đặc sản của vùng Đất Tổ như: bánh giầy, chè lam, thịt chua... về làm quà biếu cho người thân”.

Ông Trần Văn Hòa, từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Lượng người hành hương về Đền Hùng tuy đông, nhưng không xảy ra cảnh lộn xộn như một số điểm di tích khác mà tôi từng đến. Tôi đặc biệt hài lòng khi các hộ kinh doanh không có hiện tượng tranh giành khách gây mất trật tự, tạo cảm giác thoải mái cho du khách khi tham quan mua sắm”.

Điểm mới trong công tác quản lý các dịch vụ hàng quán tại khu di tích năm nay là việc sắp xếp, bố trí vị trí bán hàng tập trung đối với những người bán hàng rong tại khu vực ngã 5 Đền Giếng thay vì bán rải rác tại khu vực đường lên, xuống các đền. Điều đó vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý, vừa góp phần xây dựng hình ảnh Khu di tích trật tự, nền nếp, đảm bảo mỹ quan với du khách.

Hàng quán kinh doanh các sản phẩm đặc trưng vùng Đất Tổ hoạt động nền nếp, không có hiện tượng chèo kéo du khách.

Đồng chí Thiều Nhật Tân - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) cho biết: "Phòng đã phân công nhiệm vụ cho đội kinh doanh dịch vụ bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ như: Bán hàng lưu niệm, ăn uống, giải khát, phòng nghỉ, vận chuyển hành khách bằng xe điện thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của khu di tích. Trọng tâm là bán hàng đúng vị trí, diện tích được giao, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, niêm yết và bán đúng giá; không chèo kéo, môi giới, đeo bám khách; thực hiện văn hóa giao tiếp, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường".

Nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn khách hành hương về với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ngay từ giữa tháng 1/2026, Công ty Du lịch Quang Minh đã đưa vào vận hành hệ thống 70 xe điện đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân trong quá trình tham quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Điều, phụ trách vận hành hệ thống xe điện cho biết: “Để hệ thống vận hành trơn tru, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ lái xe về bảng giá dịch vụ, thái độ phục vụ cũng như phương thức đón, trả khách an toàn trong suốt hành trình. 14 cán bộ quản lý thường xuyên kiểm soát, phân bổ hành khách giữa các xe nhằm tạo sự thoải mái, tin cậy cho mỗi hành khách”.

Dịch vụ xe điện niêm yết giá công khai từ 10.000-50.000 đồng/người tùy từng cung đường, tạo sự hài lòng với du khách.

Tại khu vực bãi xe trung tâm lễ hội - nơi tập trung đông du khách và các hộ kinh doanh, đội kinh doanh dịch vụ đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các hộ kinh doanh, yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung hợp đồng đã ký kết với khu di tích. Nhờ đó, khu vực này từng bước đi vào nền nếp, tình trạng bày bán tràn lan, cơi nới mái che, dựng bạt tạm không đúng quy định giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, một số dịch vụ chụp ảnh lưu niệm, gánh lễ thuê, đạp vịt... cũng được tăng cường quản lý, tạo nền nếp.

Theo đồng chí Thiều Nhật Tân, thời gian tới, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tham mưu Ban Giám đốc sửa đổi, bổ sung một số quy định quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp. Trong đó, đội kiểm tra, giám sát tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; lực lượng bảo vệ kiên quyết ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự, xử lý người bán hàng rong không đúng nơi quy định; các phòng chuyên môn phối hợp nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng cam kết. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, thái độ phục vụ văn minh của các hộ kinh doanh được coi trọng.

Việc tăng cường quản lý các hoạt động dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng không chỉ nhằm bảo đảm trật tự, mỹ quan mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện, mến khách. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc, sự vào cuộc của các phòng, đội chức năng và sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, công tác quản lý dịch vụ tại Đền Hùng ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và du khách thập phương.

Hồng Nhung