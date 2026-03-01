Nét văn hóa đặc sắc lễ hội Trò Trám

Lễ hội Trò Trám (còn gọi là Lễ hội Linh tinh tình phộc), diễn ra trong hai ngày 11-12 tháng Giêng âm lịch tại xã Phùng Nguyên, đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân địa phương và du khách thập phương. Thông qua các nghi lễ và hình thức diễn xướng dân gian cổ truyền, lễ hội đưa cộng đồng trở về không gian văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng trung du và đồng bằng châu thổ sông Hồng. Các hoạt động lễ hội phản ánh ước nguyện sinh tồn của cư dân nông nghiệp, cầu mong con người và cỏ cây muôn loài sinh sôi, phát triển, xã hội phồn thịnh, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Trò Trám được tổ chức tại Miếu Trò, xã Phùng Nguyên.

Người dân diễn trò “Tứ dân chi nghiệp” trong các trang phục truyền thống.

Các cụ cao niên hóa trang, nhập vai diễn trò “Tứ dân chi nghiệp”.

Các diễn viên “không chuyên” với lối diễn tự nhiên, hấp dẫn gây ấn tượng với khán giả

Đông đảo khán giả tham gia lễ hội.

Người dân thích thú với những lời ca vui nhộn.

Các trò “Tứ dân chi nghiệp” đề cao tính giải trí, mang tính hài hước, mua vui, rất gần với sinh hoạt đời thường.

Trò câu cá được được trình diễn tự nhiên, sinh động và hấp dẫn.

Các đại biểu chăm chú theo dõi các hoạt động tại lễ hội.

Tạo hình các nhân vật hài hước, sinh động với lời hát cổ, những câu vè thể hiện khả năng tạo hóa của con người.

Các bạn nhỏ thích thú với các hoạt động tại đêm hội.

Các nhân vật ở hai thế hệ cùng nhau tạo nên những màn diễn xướng ấn tượng.

Các tiết mục văn nghệ được chính người dân địa phương dàn dựng công phu, đặc sắc.

Du khách thành tâm dâng hương tại Miếu Trò.

Lễ mật diễn ra đúng 0 giờ đêm 11 rạng ngày 12 tháng Giêng tại Miếu Trò - nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội.

Người dân và du khách tập trung tại khu vực sân Miếu Trò chứng kiến các nghi lễ truyền thống của lễ hội.

Đức Anh