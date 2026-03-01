Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình 2026

Ngày 1/3, UBND phường Hòa Bình phối hợp với Chùa Phật Quang Hòa Bình tổ chức Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình năm 2026.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 1-3/3, với những nghi lễ truyền thống, như: Lễ dâng hương và tế lễ cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; khởi kiệu cung rước Phật - Thánh.

Lễ dâng hương và tế lễ cầu nguyện quốc thái dân an.

Các tăng ni, Phật tử cung rước Phật - Thánh.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động như: Các gian hàng truyền thống, trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật...

Lễ hội Xuân Chùa Phật Quang Hòa Bình năm 2026 mang ý nghĩa mở đầu cho một năm mới trong tinh thần hướng thiện và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đạo Phật, gìn giữ bản sắc dân tộc.

Phạm Thị Hằng