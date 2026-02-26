Văn hóa
Khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Tích Sơn

Sáng 26/2, phường Vĩnh Yên tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Tích Sơn và khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo ngôi Tam Bảo trong khuôn viên chùa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Tích Sơn.

Lễ hội truyền thống chùa Tích Sơn được tổ chức thường niên vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dự. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Tích Sơn

Chư tôn đức và các đại biểu dâng hương tại ngôi Tam Bảo.

Khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Tích Sơn

Nghi thức tế lễ tại chùa Tích Sơn.

Sau phần đánh trống khai hội, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình ngôi Tam Bảo được xây dựng trong khuôn viên chùa. Đây là dự án tu bổ, tôn tạo được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đưa vào danh mục hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2025 với tổng mức đầu tư là hơn 11,5 tỷ đồng.

Ngôi Tam Bảo được tu bổ trên cơ sở giữ nguyên vị trí, kích thước, kiểu dáng, kiến trúc hình chữ Đinh, gồm tòa tiền đường 5 gian 2 dĩ và thượng điện 3 gian, giữ nguyên nét kiến trúc độc đáo của ngôi Tam Bảo cổ, hài hòa với kiến trúc tổng thể của chùa, tôn vinh nét đẹp tín ngưỡng tại nơi thờ tự, tạo cảnh quan khang trang, góp phần làm phong phú thêm giá trị lịch sử, văn hóa và mỹ thuật của di tích.

Thuý Hường


Thuý Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chùa Lễ hội truyền thống HĐND tỉnh Khai mạc Di tích lịch sử Khánh thành Vĩnh Phúc Công trình Kiến trúc độc đáo Quốc gia
Việt Long