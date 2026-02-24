Đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc

Ngày 24/2, UBND xã Thu Cúc tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc. Tới dự có lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Thu Cúc là xã miền núi với hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó trên 82% là đồng bào dân tộc thiểu số như Mường, Dao, Mông sinh sống tại 17 khu dân cư. Trải qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển, vùng đất Thu Cúc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, thể hiện qua tiếng nói, trang phục, kiến trúc nhà ở, ẩm thực, nghệ thuật diễn xướng dân gian...

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo xã.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền xã Thu Cúc.

Lễ hội Tết Doi là sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu, mang đậm bản sắc dân tộc Mường. Tết Doi không chỉ là dịp để đồng bào bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình yên, gia đình khỏe mạnh, mà còn là không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc, nơi hội tụ các giá trị truyền thống về tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực, trang phục và phong tục tập quán. Qua nhiều thế hệ, Lễ hội Tết Doi đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết, ý thức cội nguồn và niềm tự hào dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Thu Cúc.

Tại buổi lễ, Cục Di sản văn hóa đã công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Tết Doi của người Mường xã Thu Cúc vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Thu Cúc.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu và Nhân dân đã tham quan không gian văn hóa truyền thống, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; thưởng thức các tiết mục diễn xướng dân gian, trò chơi truyền thống và hoạt động thể thao đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Việc Lễ hội Tết Doi được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thu Cúc nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung. Đây không chỉ là sự ghi nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường mà còn đặt ra trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Hạnh Thúy