Tưng bừng Lễ hội Mường Động năm 2026

Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Kim Bôi tổ chức khai mạc Lễ hội Mường Động năm 2026. Tới dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh và các xã lân cận.

Lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Kim Bôi.

Trải qua bao thăng trầm, Lễ hội Mường Động đã ăn sâu vào tâm thức cộng đồng người Mường. Lễ hội hội tụ nhiều di sản văn hóa lịch sử, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Lễ hội Mường Động năm 2026 diễn ra từ ngày 22 - 24/2. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển của địa phương trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Lễ hội năm nay được tổ chức tôn nghiêm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Vua Cha, Vua Bà, Vua Con và Thành hoàng làng - Đinh Công Chính.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) trao Bằng chứng nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Miếu Khụ Động cho xã Kim Bôi.

Tại buổi lễ, xã Kim Bôi đã long trọng đón nhận Bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Miếu Khụ Động. Ngôi miếu cổ tọa lạc trên núi Khụ từ đầu thế kỷ XIX, nay thuộc xóm Chiềng. Đây là nơi phụng thờ 3 vị hoàng tử, con Vua Hùng thứ 18 - những bậc tiền nhân có công đánh giặc giữ nước và truyền dạy dân bản cách đào mương, làm ruộng, khơi nguồn cho nền văn minh lúa nước tại đây.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Mường Động Kim Bôi, sắc xuân mới”.

Điểm nhấn khép lại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mường Động Kim Bôi, sắc xuân mới”. Những tiết mục đặc sắc không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn khẳng định sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kim Bôi trong việc phát huy nội lực, đưa kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Trước lễ khai mạc đã diễn ra lễ cúng thổ công, thổ địa, Thành hoàng; nghi lễ kéo cờ hội tại Đình Chiềng Động và Chùa Động, rước kiệu từ Đình Chiềng Động lên Chùa Động.

Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra chương trình thi đấu môn bóng chuyền nam, nữ và các môn thể thao dân tộc (kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo); thi thanh niên thanh lịch.

Hương Lan