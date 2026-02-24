Thời tiết 24/2: Bắc Bộ mưa phùn kéo dài, đêm chuyển mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Hình thái thời tiết này khiến độ ẩm không khí tăng cao, nền trời âm u, ảnh hưởng đến tầm nhìn và hoạt động giao thông, đặc biệt vào sáng sớm.

Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi xuất hiện dông. Từ đêm 24/2, mưa có xu hướng gia tăng trên toàn Bắc Bộ, xuất hiện mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đêm và sáng trời lạnh, người dân cần chú ý giữ ấm, đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong điều kiện thời tiết ẩm lạnh kéo dài.

Tại Bắc Trung Bộ, mưa nhỏ và mưa phùn rải rác vẫn là hình thái chủ đạo trong ngày. Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ, người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, có biện pháp phòng tránh kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

