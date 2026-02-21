Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc

Phường Thống Nhất vừa tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Âm vang Thống Nhất”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tái hiện Lễ khai hạ, dâng lễ Thành Hoàng làng - đình Mường Trại.

Ngày hội đã diễn ra các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: trình diễn các lễ hội tiêu biểu trên địa bàn phường, đồng diễn trình tấu chiêng Mường, đồng diễn dân vũ, thi đấu các trò chơi dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc, thi đấu các môn thể thao dân tộc; trưng bày các gian hàng truyền thống...

Màn đồng diễn trình tấu chiêng Mường với sự tham gia của 300 diễn viên quần chúng.

Sau hai ngày tổ chức sôi nổi, trang trọng, vui tươi và đậm đà bản sắc dân tộc, “Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc phường Thống Nhất năm 2026” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Ngày hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng trong toàn phường; tạo nên không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Thi đẩy gậy nữ tại ngày hội.

Ngày hội là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong xây dựng phường Thống Nhất vững mạnh.

Đông đảo đại biểu, Nhân dân tham dự ngày hội.

Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo động lực tinh thần quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Dương Liễu