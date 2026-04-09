Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, việc đổi mới phương thức quản lý, chi trả chính sách an sinh xã hội không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia gắn với Đề án 06 của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới mục tiêu tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Công an và Đoàn thanh niên xã Yên Lạc tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp tài tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Thời gian qua, công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, phương thức truyền thống vẫn bộc lộ những hạn chế khi quy trình lập danh sách, rà soát đối tượng, tổ chức chi trả còn phụ thuộc nhiều vào thủ công, tiềm ẩn nguy cơ sai sót, mất nhiều thời gian. Trong những tình huống cần xử lý nhanh như thiên tai, dịch bệnh, cách làm này chưa đáp ứng yêu cầu về tốc độ và tính linh hoạt.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID vì vậy có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới căn bản phương thức phục vụ. Khi dữ liệu được đồng bộ, liên thông, các khoản trợ cấp có thể chuyển trực tiếp tới người thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng hoặc Mobile Money, rút ngắn thời gian chi trả, giảm khâu trung gian, nâng cao tính công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, các cấp, ngành trong tỉnh đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ tích hợp thông tin. Chính quyền cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến lợi ích của ứng dụng VNeID, giúp người dân từng bước tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Từ trụ sở UBND các xã, phường đến nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, người dân được hướng dẫn cụ thể từng bước cài đặt, sử dụng ứng dụng và tích hợp các loại giấy tờ liên quan. Các sở, ngành cũng quán triệt tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chủ động tích hợp tài khoản ngân hàng trên VNeID, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Công an xã Lập Thạch chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Tại cơ sở, nhiều cách làm sáng tạo cũng được triển khai hiệu quả. Điển hình như ở xã Lập Thạch, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ dân để hỗ trợ cài đặt, kích hoạt và tích hợp các loại giấy tờ cần thiết trên VNeID. Tính đến ngày 1/4/2026, toàn xã đã tích hợp tài khoản an sinh xã hội cho 13.923/24.228 công dân, đạt tỷ lệ 57,4%, thể hiện sự quyết tâm và cách làm hiệu quả từ cơ sở.

Tuy nhiên, tiến độ chung của toàn tỉnh vẫn còn những khó khăn. Đến ngày 18/3/2026, toàn tỉnh mới tích hợp được 467.262 tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, đạt 21,06% chỉ tiêu. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, người ở khu vực nông thôn còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ; hạ tầng số ở một số nơi chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa sâu rộng.

Trước yêu cầu phải hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, ngành đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là tổ công nghệ số cộng đồng trong việc “cầm tay chỉ việc” cho người dân.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để rà soát, làm sạch dữ liệu, bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ. Đặc biệt, ngành ngân hàng đã và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân mở và sử dụng tài khoản. Cùng với đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, chấn chỉnh những nơi triển khai còn chậm nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Có thể khẳng định, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID là bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ hoàn toàn khả thi, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển số.

Lê Minh