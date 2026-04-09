Hiến tạng - Lan tỏa nghĩa cử nhân văn vì sự sống

Hiến tặng mô, tạng là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi quyết định hiến tạng sau khi qua đời không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong xã hội. Tại tỉnh Phú Thọ, những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành và tổ chức xã hội, nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa đã được triển khai, góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên gia đình có người hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Trong dòng chảy của những nghĩa cử cao đẹp ấy, câu chuyện về gia đình chị Bàn Thị Nen ở xã Hoàng An là một minh chứng đầy xúc động. Cuộc sống của gia đình chị khó khăn, thiếu thốn, căn nhà xuống cấp khiến sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều trở ngại. Biến cố ập đến khi chồng chị không may gặp tai nạn lao động nghiêm trọng và qua đời, để lại nỗi đau không gì bù đắp. Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình chị đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn khi tự nguyện hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác.

Chị Nen nghẹn ngào chia sẻ: “Chồng tôi không may gặp tai nạn lao động và không qua khỏi. Gia đình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi nhận ra rằng nếu một phần cơ thể của anh có thể cứu sống hoặc mang lại cơ hội sống cho người khác thì đó cũng là cách để anh tiếp tục hiện diện trong cuộc đời này. Chúng tôi chỉ mong những người được ghép tạng sẽ khỏe mạnh, sống thật tốt".

Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có 7 trường hợp hiến mô, tạng từ người bệnh chết não. Những con số mang ý nghĩa to lớn, góp phần cứu sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều người bệnh trên cả nước. Những nghĩa cử cao đẹp này cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc đăng ký hiến mô, tạng, mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh.

Người dân được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đăng ký hiến mô, tạng.

Có thể khẳng định, việc tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng sau khi qua đời đang từng bước được đẩy mạnh tại tỉnh Phú Thọ. Ngành Y tế phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các bệnh viện tuyến trung ương tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp cho người dân về ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên truyền được lồng ghép trong hoạt động khám chữa bệnh hằng ngày, đồng thời triển khai các buổi tư vấn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân có nhu cầu tìm hiểu về việc đăng ký hiến mô, tạng. Qua đó, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn rằng việc hiến tạng không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn là sự tiếp nối của những giá trị nhân văn sâu sắc.

Từ khi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay đã có hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, trong đó nhiều trường hợp chủ động tìm đến bệnh viện để được tư vấn và hoàn tất thủ tục đăng ký. Một số gia đình khi người thân không may qua đời cũng đã đồng thuận thực hiện nghĩa cử hiến mô, tạng, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân khác đang chờ ghép tạng. Những kết quả bước đầu này cho thấy nhận thức của cộng đồng về hiến tạng đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực, mở ra hy vọng về sự lan tỏa mạnh mẽ hơn của nghĩa cử nhân văn trong xã hội.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, một người dân phường Vĩnh Yên đã đăng ký hiến tạng chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng còn nhiều băn khoăn, nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn, tôi hiểu rằng việc hiến tạng có thể giúp nhiều người bệnh được hồi sinh. Nếu một phần cơ thể mình sau khi mất đi vẫn có thể cứu sống người khác thì đó là điều rất ý nghĩa.”

Người dân được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và tư vấn y khoa khi tham gia đăng ký hiến mô, tạng.

Trong thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, mở rộng các hoạt động tư vấn, vận động đăng ký hiến mô, tạng trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trung ương nhằm hoàn thiện quy trình tiếp nhận, điều phối và thực hiện hiến, ghép tạng khi có điều kiện phù hợp, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa nghĩa cử nhân văn vì sự sống.

Theo các chuyên gia y tế, nhu cầu ghép tạng hiện nay lớn, trong khi số lượng người đăng ký hiến tạng vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa những tấm gương nhân ái là điều cần thiết. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, phong trào đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện khoảng 200 bộ hồ sơ đăng ký hiến mô, tạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Việc thân nhân các gia đình đồng ý hiến tạng của người thân sau khi qua đời là một nghĩa cử cao đẹp. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều người dân hiểu, đồng hành và đăng ký hiến tặng mô, tạng.”

Mỗi nghĩa cử sẻ chia, dù là chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay sẵn sàng hiến tặng một phần cơ thể mình để cứu người đều góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Khi những giá trị nhân văn được lan tỏa, cuộc sống sẽ thêm ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Thu Thủy