Lấy ý kiến về 3 phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

Chiều 8/4, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4, nhằm “nối” 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, những ngày qua, nhiều công đoàn cơ sở, người lao động và cả cán bộ, công chức đã kiến nghị xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5 liền mạch, không bị ngắt quãng.

Phiếu lấy ý kiến về nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vường và dịp 30/4-15/2026.

Trên cơ sở đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát hành phiếu thăm dò ý kiến nhằm tổng hợp, đánh giá mức độ đồng thuận trước khi đề xuất phương án cụ thể. Thời gian lấy ý kiến trên Fanpage Công đoàn Việt Nam.

Trong phiếu khảo sát lần này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung vào việc đo lường nhu cầu thực tế của người lao động đối với việc hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, người tham gia được lựa chọn các mức độ từ “rất mong muốn”, “mong muốn”, “bình thường” đến “không mong muốn”.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng phân loại đối tượng theo hình thức làm việc, gồm: làm 5 ngày/tuần, làm 6 ngày/tuần và lao động làm việc theo ca kíp hoặc đặc thù khác. Đây là yếu tố quan trọng bởi mỗi nhóm lao động sẽ chịu tác động khác nhau nếu thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Phiếu thăm dò đưa ra 3 phương án chính để người lao động lựa chọn.

Phương án 1: Giữ nguyên lịch nghỉ theo quy định, không thực hiện hoán đổi, với ngày nghỉ bù vào 27/4.

Phương án 2: Đề xuất hoán đổi ngày 27/4 sang 29/4, qua đó giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày, tùy theo lịch làm việc từng đơn vị.

Phương án 3: Hoán đổi ngày 27/4 sang 2/5, nhằm tạo điều kiện cho nhóm làm việc 6 ngày/tuần có thể nghỉ liền 4 ngày.

Người tham gia khảo sát có thể nêu thêm ý kiến khác, giúp mở rộng thêm các kịch bản xem xét.

Việc đưa ra nhiều phương án cho thấy cơ quan tổ chức đang tính toán để hài hòa lợi ích giữa các nhóm lao động. Trong đó, phương án hoán đổi sang 29/4 được đánh giá phù hợp với số đông, nhất là người làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần, khi có thể tận dụng kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi, du lịch.

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, việc lấy ý kiến lần này nhằm có thêm cơ sở thực tiễn, đồng thời đối chiếu với quy định pháp luật để trao đổi với các cơ quan chức năng về phương án hoán đổi phù hợp.

Kết quả khảo sát được kỳ vọng sẽ phản ánh sát nhu cầu của người lao động, qua đó góp phần đề xuất lịch nghỉ lễ tháng 4/2026 linh hoạt hơn, nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo baotintuc.vn