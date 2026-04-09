Nước Pháp trải qua đợt nóng bất thường, nhiệt độ cao hơn bình thường 14 độ C

{title}
{publish}
{head}
Tại một số địa phương của Pháp, nhiệt độ trong ngày 8/4 có thể đạt tới 29 độ C, tiệm cận ngưỡng 30 độ C, mức thường chỉ xuất hiện vào đầu tháng 6.
Nước Pháp đang trải qua đợt nóng sớm hiếm gặp ngay đầu tháng 4, với nhiệt độ cao hơn bình thường tới 14 độ C. (Ảnh: AA/TTXVN)
Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Météo-France) ngày 8/4 cho biết nhiều khu vực tại quốc gia này đang trải qua đợt nóng sớm hiếm gặp ngay đầu tháng 4, với nhiệt độ cao hơn bình thường tới 14 độ C, tương đương mức giữa mùa Hè.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, từ đầu tuần, dưới tác động của áp cao và luồng không khí nóng từ phía Nam tràn lên, nền nhiệt trên khắp nước Pháp tăng mạnh.
Tại một số địa phương, nhiệt độ trong ngày 8/4 có thể đạt tới 29 độ C, tiệm cận ngưỡng 30 độ C, mức thường chỉ xuất hiện vào đầu tháng 6.
Trước đó, ngay từ ngày 7/4, nhiều nơi ở miền Tây Nam nước Pháp đã ghi nhận nhiệt độ vượt 30 độ C. Đây là hiện tượng được đánh giá là “đặc biệt bất thường” đối với quốc gia ôn đới này vào thời điểm đầu mùa Xuân.
Theo Météo-France, những năm gần đây, các đợt nóng đến sớm có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn, trong bối cảnh khí hậu toàn cầu ấm lên do phát thải khí nhà kính.
Nếu như trước đây, mốc 30 độ C hiếm khi xuất hiện trước tháng 6, thì từ đầu những năm 2000, ngưỡng này đã nhiều lần được ghi nhận ngay từ tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Không chỉ nhiệt độ ban ngày tăng cao, nhiệt độ ban đêm cũng ở mức bất thường. Tại vùng Finistère (miền Tây Bắc), nhiều trạm khí tượng đã ghi nhận mức nhiệt tối thiểu lên tới 16 độ C, tương đương một đêm mùa Hè, phá vỡ các kỷ lục trước đó.
Trong ngày 8/4, nhiều khu vực như Le Mans, Ussel hay Sées có nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm tới 14 độ C.
Tại các vùng rộng lớn từ miền Trung, miền Tây đến miền Bắc như Berry, Poitou, Bretagne hay Normandie, thời tiết mang đặc trưng của tháng 7, khiến đợt nóng này được đánh giá là đặc biệt hiếm gặp.
Các chuyên gia khí tượng nhận định hiện tượng này không chỉ mang tính nhất thời mà phản ánh xu hướng biến đổi khí hậu rõ nét tại châu Âu.
Những đợt nóng đến sớm và kéo dài đang dần trở thành hiện tượng quen thuộc hơn, kéo theo nguy cơ gia tăng hạn hán và áp lực đối với nông nghiệp cũng như hệ thống năng lượng.
Nguồn TTXVN
