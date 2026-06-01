Dự báo nắng nóng trong dịp thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây, trong những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn có thể kéo dài trong một vài ngày tới, thí sinh và phụ huynh cần chú ý các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, ngày 1/6, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 - 50%. Sang ngày 2/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 50%.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để đảm bảo thể trạng tốt nhất phục vụ kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027, các thí sinh cần đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng gay gắt. Thí sinh nên uống đủ nước; lựa chọn trang phục phù hợp, thoáng mát; tránh vận động mạnh hoặc tiếp xúc lâu dưới ánh nắng...

Trong thời gian chờ và làm bài thi, cần giữ bình tĩnh, nếu cảm thấy có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, cần báo ngay cho cán bộ coi thi để được hỗ trợ kịp thời.

Các phụ huynh cũng cần quan tâm theo dõi sức khỏe của con em, chuẩn bị đầy đủ nước uống, đồ ăn nhẹ và phương tiện đưa đón phù hợp, góp phần giúp các em có điều kiện tốt nhất để hoàn thành kỳ thi.

Lê Hoàng