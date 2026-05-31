Miền Bắc, miền Trung nắng nóng trở lại từ đầu tuần

Sau vài ngày dịu nhiệt nhờ mưa giông, miền Bắc và miền Trung được dự báo bước vào đợt nắng nóng mới từ đầu tháng 6.

Từ ngày 22-28/5, miền Bắc và Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ nhiều nơi vượt mức 40 độ C, khoảng ba ngày qua, trời dịu mát hơn khi mưa giông xuất hiện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển trở lại khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại nhiều khu vực.

Ngày 1-4/6, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 5-7/6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C. Ngày 8/6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hai ngày đầu tuần 28-37 độ, thứ tư tăng lên 28-39 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ tuần tới trong khoảng 19-27 độ C.

Người dân Hà Nội trong đợt nắng nóng cuối tháng 5/2026. Ảnh: Tùng Đinh

Tại miền Trung, hôm nay, khu vực Thanh Hóa đến Huế đã ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 1/6, vùng nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Gia Lai với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Giai đoạn 2-8/6, nắng nóng bao trùm phần lớn các tỉnh miền Trung. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi vượt 39 độ C. Vùng núi phía tây Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với khả năng xuất hiện mức nhiệt trên 40 độ C.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Sau hai ngày xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, từ ngày 1/6 cường độ gió mùa giảm dần nên mưa lớn giảm bớt. Tuy nhiên, mưa rào và giông vẫn xuất hiện nhiều nơi vào chiều và tối.

Nhờ mưa duy trì thường xuyên, nhiệt độ cao nhất tuần tới ở cao nguyên Trung Bộ dao động 31-34 độ C, Nam Bộ 32-35 độ C và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng trong tháng này. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 40 độ C.

Nhiệt độ trung bình tháng 6 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C, khiến các đợt nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn thông thường.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và thiếu nước cục bộ ở một số địa phương.

Theo vnexpress.net