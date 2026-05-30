Trạm Thản khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa dông

Mưa dông xảy ra trong đêm 29/5 và rạng sáng 30/5 đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn xã Trạm Thản.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm sạt lở đường đi của 3 hộ dân gồm gia đình các ông: Bùi Văn Tường, Bùi Văn Đẩu, Bùi Văn Khải ở khu 7; làm gãy đổ 2 cột điện, ảnh hưởng đến 17 hộ dân tại khu 3 và khu 4 (địa bàn xã Trạm Thản cũ).

Xã Trạm Thản phối hợp với đơn vị Điện lực khẩn trương sửa chữa hệ thống đường dây bị đứt do đổ gãy cột điện để sớm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho Nhân dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra tình hình, chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả. Lực lượng vũ trang xã huy động dân quân, tổ an ninh trật tự phối hợp cùng người dân hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng dọn dẹp nhà cửa, thu dọn cây bị gãy đổ, khơi thông các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa dông.

Xã đã phối hợp với đơn vị điện lực khẩn trương sửa chữa các sự cố về đường dây, bảo đảm cấp điện trở lại an toàn và sớm nhất cho Nhân dân. Lực lượng y tế xã hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc khử trùng tại các khu vực ngập úng nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm, xã Trạm Thản đang tập trung huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Quốc Hội