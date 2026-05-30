Đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ, dòng chảy ở Phú Thọ

Sáng 30/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy. Theo đó, tính từ 2h - 5h sáng nay, khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Năng Yên 147,4 mm, Đông Lĩnh 60,4 mm (Quảng Yên); Phú Lộc 103 mm (Phong Châu); Lâm Thao 79,4 mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, dự báo trong sáng 30/5, một số khu vực tiếp tục có mưa dông, lốc sét. Lượng mưa tích lũy tại Phú Thọ từ 1-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, nguy hiểm đến tính mạng của người dân, tắc nghẽn giao thông cục bộ, hư hỏng công trình dân sinh , thiệt hại về kinh tế... Người dân cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ...
Thời tiết của Thủ đô Hà Nội sáng 30/5 nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, sau không mưa; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.
