Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tối 29/5, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 16/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 29/5 đến ngày 31/5, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Chiều tối và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm; phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Theo vietnam+