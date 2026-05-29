Quy trình mới về hỗ trợ và tư vấn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình mới về hỗ trợ và tư vấn cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua các kênh chính thức.

Người dân có thể thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Hà Nội. Ảnh nhandan.vn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Văn bản quy định nguyên tắc, trách nhiệm và trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc thực hiện quy trình theo các nguyên tắc: Đúng các quy định của chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do cấp có thẩm quyền ban hành; Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người tham gia: Tuyệt đối không cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân, dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi chưa đủ căn cứ pháp lý hoặc chưa được phép theo quy định; bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp nhận các yêu cầu; Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời.

Các kênh tiếp nhận nội dung yêu cầu của tổ chức, cá nhân gồm: Tổng đài điện thoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Thông tin điện tử; Các trang mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hộp thư điện tử công vụ (Email); Bưu điện và các hình thức khác. Từ đó, có quy định cụ thể về các bước trong quy trình tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc các kênh trên.

Theo nhandan.vn