Tặng 165 suất quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Ngày 28/5, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng các câu lạc bộ thiện nguyện, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình nhằm động viên, chia sẻ và tiếp thêm nghị lực để các em cùng gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và các nhà hảo tâm tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Tại chương trình, 165 suất quà đã được trao cho các bệnh nhi là bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Các đoàn thiện nguyện còn đến giường bệnh để thăm hỏi, động viên những bệnh nhi không thể tham gia chương trình do sức khỏe yếu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết, đơn vị đang điều trị cho nhiều bệnh nhi mắc các bệnh lý nặng, có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị dài ngày. Việc tổ chức các hoạt động nhân ái nhân dịp Tết Thiếu nhi góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm động lực chiến thắng bệnh tật.

Mỗi phần quà được trao đều mang lại niềm vui và để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp đối với các bệnh nhi và gia đình.

Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp đối với các bệnh nhi và gia đình. Những món quà nhỏ, những lời động viên chân thành không chỉ mang đến niềm vui cho các em trong ngày Tết thiếu nhi mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em kiên cường điều trị, sớm trở lại với cuộc sống thường ngày.

Mạnh Hùng