Thời tiết Hà Nội sáng 30/5: Nhiều mây, có lúc mưa rào và dông

Thời tiết của Thủ đô Hà Nội sáng 30/5 nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, sau không mưa; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vào sáng sớm, sau đó giảm mây và trời nắng; trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuất hiện mưa dông diện rộng vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông, nhiều khu vực trên cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo trong khoảng 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Cùng đó, cơ quan khí tượng cảnh báo trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh, bao gồm khu vực Vịnh Hạ Long, có khả năng xuất hiện dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động du lịch trên biển.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây hình thành trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh (bao gồm vịnh Hạ Long).

Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Người dân, ngư dân và các đơn vị hoạt động trên biển được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Thời tiết cụ thể các khu vực trong ngày 30/5

Thủ đô Hà Nội

- Nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa; trưa và chiều giảm mây, trời nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ trưa và chiều, mưa giảm, trời hửng nắng.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-34 độ C, một số nơi trên 33-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ban ngày nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Nam khu vực có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng tỉnh Lâm Đồng được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, khu vực phía Nam có nơi dưới 27 độ C.

Nam Bộ

- Tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, rải rác kèm dông; một số địa phương có thể xuất hiện mưa rất to.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Theo TTXVN