Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân đến từ 5 xã : Đoan Hùng, Chân Mộng, Chí Đám, Tây Cốc, Bằng Luân đã đăng ký tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đợt I năm 2026 được tổ chức tại xã Đoan Hùng.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội đã thu hút khoảng trên 600 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu, thu được trên 390 đơn vị máu.

“Ngày hội hiến máu tình nguyện” đã góp phần lan tỏa thông điệp cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” đến cộng đồng.

Thông qua hoạt động tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Minh Tự