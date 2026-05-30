Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo

{title}
{publish}
{head}
Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân đến từ 5 xã : Đoan Hùng, Chân Mộng, Chí Đám, Tây Cốc, Bằng Luân đã đăng ký tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” đợt I năm 2026 được tổ chức tại xã Đoan Hùng.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.
Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội đã thu hút khoảng trên 600 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu, thu được trên 390 đơn vị máu.
“Ngày hội hiến máu tình nguyện” đã góp phần lan tỏa thông điệp cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” đến cộng đồng.
Thông qua hoạt động tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Minh Tự
baophutho.vn Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lãnh đạo xã Hiền Quan đã thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi mồ côi cả cha, mẹ và các cháu có hoàn cảnh khó...
Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương và các khoản phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ...
baophutho.vn Sáng 30/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy. Theo đó, tính từ 2h...
Thời tiết của Thủ đô Hà Nội sáng 30/5 nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, sau không mưa; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình mới về hỗ trợ và tư vấn cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua các kênh chính thức.
baophutho.vn Sau sáp nhập tỉnh, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường trên địa bàn tỉnh, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là cán bộ vừa tiếp nhận...