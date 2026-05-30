Xã Hiền Quan tặng 16 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lãnh đạo xã Hiền Quan đã thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi mồ côi cả cha, mẹ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Hiền Quan thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại gia đình các cháu thiếu nhi, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học trên địa bàn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đồng thời, động viên các cháu thiếu nhi tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã đã trao 16 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, gồm 4 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ và 12 cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt cùng một phần quà ý nghĩa.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thiếu nhi Hoàn cảnh khó khăn HĐND Tặng quà Quốc tế Học tập mồ côi cả cha lẫn mẹ Gia đình Lãnh đạo Chủ tịch
Việt Long