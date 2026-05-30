Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở mới từ 1/7

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương và các khoản phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Doanh nghiệp tại Hà Nội có mức thưởng cao nhất là 614 triệu đồng/người. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội và hội.

Lương và phụ cấp điều chỉnh theo lương cơ sở mới

Theo Thông tư, kể từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp và các chế độ khác sẽ chính thức là 2.530.000 đồng/tháng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026, qua đó chính thức thay thế Thông tư số 07/2024/TT-BNV ban hành ngày 05/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đây. Các khoản trích và chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở cũng sẽ được tính lại tương ứng từ thời điểm này.

Quy định mới áp dụng cho phạm vi rộng lớn người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan từ Trung ương đến cấp xã, phường, đặc khu hành chính.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng điều chỉnh đối với người hưởng lương làm việc theo chỉ tiêu biên chế tại các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; người làm việc trong tổ chức cơ yếu và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Thông tư cũng được dùng làm căn cứ để tính toán đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đối với người đang thử việc, cán bộ đang đi học, thực tập, điều trị, hoặc cán bộ công chức đang bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam.

Công thức tính lương và phụ cấp mới

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương và các khoản phụ cấp dựa trên mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Cụ thể, tính mức lương: Bằng mức lương cơ sở (2.530.000 đồng/tháng) nhân (x) với Hệ số lương hiện hưởng. Tính phụ cấp theo mức lương cơ sở: Bằng mức lương cơ sở (2.530.000 đồng/tháng) nhân (x) với Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Tính phụ cấp theo % mức lương: Bằng tổng của mức lương mới, phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới và phụ cấp thâm niên vượt khung mới (nếu có), sau đó nhân (x) với Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, mức hưởng sẽ được giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Mức hoạt động phí sẽ bằng mức lương cơ sở nhân (x) với Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố cũng được tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng.

Bộ Nội vụ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp quản lý các đối tượng thụ hưởng phải căn cứ vào số lượng cán bộ tính đến ngày 01/7/2026 để tính toán mức lương, phụ cấp, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo đúng hướng dẫn.

Việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi ngân sách để thực hiện mức lương cơ sở mới sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo TTXVN