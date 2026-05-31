Thuốc lá đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu đe dọa sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và để lại nhiều hệ lụy nặng nề về kinh tế - xã hội. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã và đang được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe người dân và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đoàn giám sát của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá thực hiện giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ giám sát, hướng dẫn xây dựng đơn vị không khói thuốc trên địa bàn tỉnh.
Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ luôn chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, trong lành, thân thiện, không khói thuốc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Giám sát, hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Bác sĩ Trung tâm Y tế xã Thanh Sơn tư vấn cho người nhà người bệnh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.
Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong các giờ học ngoại khóa tại Trường THPT Trung Nghĩa, xã Tu Vũ. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng “Trường học không khói thuốc”.
100% cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Phú Thọ được tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Tại Điện lực Đoan Hùng, các biển báo “Cấm hút thuốc” được lắp đặt ở nhiều khu vực làm việc.
Ngọc Lam
